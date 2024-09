Candidatos realizam provas do concurso público da Agrese

Certame realizado pelo Governo do Estado pela primeira vez para a autarquia

Centenas de candidatos participaram das provas objetiva e discursiva do concurso público da Agência Reguladora de Serviços (Agrese), realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), com apoio do IBGP Concursos, que ocorreram no domingo, 15. O certame oferta seis vagas, sendo uma para o cargo de analista administrativo e financeiro e cinco para o cargo de analista de regulação.

A aplicação das provas ocorreu em local único, no bairro Grageru, em Aracaju, e foi acompanhada pela Comissão Organizadora do Concurso, que é formada por servidores da Sead, Agrese e Procuradoria-Geral do Estado (PGE/SE). Pela manhã, das 8h15 às 12h15, os candidatos responderam às questões da prova objetiva. À tarde, das 14h15 às 17h15, foi aplicada a prova discursiva, somente para o cargo de analista de regulação.

“Tivemos um bom índice de comparecimento dos candidatos e um dia de provas tranquilo, sem intercorrências. A orientação é que os candidatos fiquem atentos ao site da banca organizadora para que possam consultar os resultados das provas e também obter informações sobre a próxima etapa, que é a convocação para prova de títulos”, explicou Litza Oliveira, integrante da Comissão Organizadora do concurso da Agrese.

Candidatos

A contadora Layla Rafaella Santana, empossada recentemente pelo Governo do Estado, após aprovação no concurso público para contador, foi uma das candidatas ao cargo de analista administrativo e financeiro da Agrese. “Apesar de já ter sido aprovada em um concurso público e ser oficialmente uma servidora pública, decidi participar desse novo concurso, em busca de novas oportunidades profissionais dentro do próprio Estado. Venho me preparando há um certo tempo e tenho boas expectativas”, comentou.

Ser uma servidora pública é o sonho da advogada Letícia Maria Pereira, que também concorre a uma das vagas no cargo de analista administrativo e financeiro. “O que me motivou a prestar o concurso público foi a oportunidade de ter estabilidade, de trabalhar em um órgão público localizado na minha cidade e de ser servidora pública, que é o meu maior sonho”, contou.

Formada em Arquitetura e Urbanismo e também em Direito, Manuelle Saturnino decidiu ser servidora pública por influência dos pais, que são. “Meus pais sempre me incentivaram a buscar um caminho profissional que me trouxesse estabilidade. Então, ser advogada e também pode atuar como servidora pública pode me trazer essa estabilidade e também qualidade de vida. Esse é o 16º concurso público que participo em menos de 12 meses”, destacou.

Concurso da Agrese

A Agrese é uma autarquia especial vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), cuja principal missão é promover a regulação e fiscalização dos serviços públicos no estado. O concurso – que é o primeiro da sua história – teve o edital lançado em junho deste ano, com as inscrições abertas no mês de julho.

Estão sendo ofertadas seis vagas. O cargo de analista administrativo e financeiro exige formação de nível superior em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas ou Direito. Já as vagas para o cargo de analista de regulação são distribuídas para formação em Engenharia Ambiental/Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Petróleo e Gás, Engenharia Elétrica e Engenharia Química. A remuneração para os cargos varia entre R$ 6.500 e R$ 7.300.

