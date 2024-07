Candisse participa de diálogo com comunidade da Coroa do Meio

Candisse participa de diálogo com a comunidade da Coroa do Meio em Aracaju

Na noite da última terça-feira, 3, a pré-candidata à prefeitura de Aracaju, Candisse (PT), dialogou com a comunidade da Coroa do Meio, Zona Sul da capital, em um encontro que contou com uma grande participação popular. Dentre as autoridades, o vereador Camilo Daniel (PT), além dos líderes comunitários Eduardo Gomes e Patrícia.

“Nosso objetivo foi discutir as demandas da população juntamente com as propostas que temos para a região. É preciso fazer sempre a escuta ativa e captar, de fato, os desejos e vontades não só na Coroa do Meio, mas de toda Aracaju”, citou Candisse.

A pré-candidata do PT afirmou que a participação popular é fundamental, sendo o verdadeiro comandante da gestão. “Somos comprometidos diretamente com os trabalhadores e trabalhadoras de Aracaju. Por conta disso, devemos andar de mãos dadas e manter diálogo contínuo para continuar a transformar a vida do nosso povo”, disse.

Ainda durante a conversa, Candisse exaltou a grande participação feminina nas próximas eleições, destacando que sua pré-candidatura é “a oportunidade de podermos colaborar, contribuir e nos integrarmos com os homens na política”.

“Só nós sabemos como fazer a diferença com sensibilidade e amor. Precisamos nos somar para fazer uma Aracaju do jeito que nós queremos”, enfatizou a pré-candidata.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Ellen Bispo