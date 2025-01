Canela de Aço trocou Cajazeiras por Brasília e de férias, dará aulão em praça pública

O jovem atleta Elder Dias, 32, conhecido na vida artística como “Canela de Aço”, é lutador profissional de MMA (Artes Marciais Mistas). Ele nasceu no povoado Cajazeiras, localidade rural, que fica no município histórico de Santa Luzia do Itanhy/Se.

Há sete anos, Elder Dias está exercendo essa arte, a qual aprendeu em Brasília/DF, lugar onde reside atualmente.

O atleta disse que precisou sair do seu lugar de origem porque estava sentido pouca perspectiva de sobrevivência.

Ladeado de um amigo, Elder viajou para Brasília, para trabalhar como garçom de um restaurante, depois, por conta própria, decidiu aprender a lutar MMA. Elder dar aula de MMA a particulares em Brasília.

O “Canela de Aço”, permanece morando em Brasília, inclusive já trabalhou de Segurança no Itamaraty e também com pessoas diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), um transtorno neurológico que afeta a comunicação e a interação social:

Elder se encontra na casa dos seus pais, que residem em Estância. O lutador, vai realizar no próximo dia 18, pela manhã, na frente da prefeitura, um o 1º Aulão de MMA, para todas as idades. O evento é gratuito e conta com o apoio da prefeitura e de alguns comerciantes. “Quando venho a passeio em Sergipe, fico na casa dos meus pais, no bairro Alecrim, na cidade de Estância”, disse.

Durante essa trajetória de quase dez anos de MMA, Elder Dias é lutador profissional da maior organização da América Latina, pratica Jungle Fight MMA, foi campeão em Goiânia de Muaythai , campeão Brasiliense de Boxe , campeão Brasiliense de Wrestelig , 5° colocado no Brasileiro de Wrestelig e Faixa Preta de Muaythai e Kickboxing.

O QUE É MMA

Mixed Martial Arts ou, em português, Artes Marciais Mistas constituem-se de um tipo de luta oficial em que os atletas que se confrontam podem utilizar golpes de mais de uma arte marcial. Em geral, é bastante comum que cada atleta tenha a sua especialidade em uma modalidade específica.

“Os embates permitem que a disputa ocorra em pé ou no chão, utilizando-se de técnicas específicas do judô, do caratê, do jiu-jtsu, do muay-thai, do boxe, do kickboxing e do wrestling.

A origem desse esporte, nos moldes como o conhecemos, é brasileira. Seu início se deu na década de 30, quando o jiu-jitsu, por meio de Hélio Gracie, tentava se estabelecer no país como uma arte marcial eficiente. Nesse contexto, eram promovidos confrontos entre lutadores de outras artes marciais contra especialistas em jiu-jitsu. Diferentemente das lutas que são observadas atualmente, nessa época não havia regras delimitando os confrontos, o que colocava em risco a vida dos lutadores. No entanto, a estratégia dos Gracie rendeu os frutos esperados: após vencer inúmeras lutas, o jiu-jitsu passou a ganhar popularidade.

A primeira organização de um torneio de MMA ocorreu nos Estados Unidos, por incentivo de Rórion Grace (filho de Hélio Grace). Trata-se do UFC – Ultimate Fight Championship, que se iniciou no ano de 1993, e que hoje movimenta cerca de 1,5 bilhão de dólares. Esse campeonato foi como alavanca para o surgimento de outros campeonatos que se tornaram tão importantes quanto o UFC, como é o caso do Strike Force. O Strike Force também apresentou uma inovação de extrema importância para o universo do MMA: são organizadas lutas também entre lutadoras mulheres, o que não ocorre no UFC.”

“As lutas são compostas por três rounds, de três minutos cada. A exceção se dá em decisão de cinturão, composta por cinco rounds, de três minutos cada um. As categorias masculinas são geralmente divididas em:

– Leve: até 70kg;

– Meio médio: até 77kg;

– Médio: até 84kg;

– Meio pesado: até 93kg;

– Pesado: até 120kg.

No que se refere às disputas femininas, elas ocorrem apenas em duas categorias:

– Meio-médio: até 61kg;

– Médio: até 66kg.

O Brasil ainda permanece com atletas em destaque. Exemplos são Vitor Belfort, Anderson Silva e Lioto Machida. Belfort, especialista em jiu-jitsu com excelentes conhecimentos de caratê, já foi nove vezes campeão do UFC, três vezes campeão do Cage Rage (campeonato em Londres) e cinco vezes campeão no torneio japonês Pride. Anderson Silva, faixa preta em jiu-jitsu, judô, praijed preto em muay-thai, além de ser cordão amarela em capoeira regional, é atual campeão do Cage Rage na categoria meio médio e do UFC, na categoria médio. Além disso, bateu o recorde de maior número de vitórias consecutivas no UFC; recorde de maior número de vitórias consecutivas para defesa do título, na mesma competição; e três vezes vencedor da luta da noite, também no UFC. Lyoto Machida é faixa preta em jiu-jitsu e em caratê shotokan, e já foi campeão da categoria meio pesado. (Por Paula Rondinelli”)

Por Magno de Jesus