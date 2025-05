Cantor baiano conhecido como Uel, participa de evento online e gratuito, no 23 de maio

Uelbert Conceição, cantor, conhecido como Uel, é o novo talento do samba genuinamente soteropolitano, nascido e criado na Cidade Baixa, trilhou seus primeiros passos no universo da arte, aos 10 anos, na Legião da Boa Vontade (LBV), onde teve o primeiro e fundamental contato com a música, através das oficinas de canto, flauta e violão. Essa experiência marcante na LBV plantou a semente de sua paixão musical, que floresceu ainda mais tarde, aos 13 anos, quando ingressou no CRIA (Centro de Referência Integral de Adolescentes), onde o teatro musical refinou suas habilidades e solidificou a decisão de dedicar a vida à música e se tornar um cantor.

Hoje, aos 24 anos, com um timbre de voz singular que exala a energia do samba da Bahia, Uel é um artista do povo que carrega a batida e a força do ritmo na alma. Esse talento alcança mais de 300 milhões de seguidores nas redes sociais e números expressivos nas plataformas de streaming, em visualizações de vídeos e recebendo o reconhecimento de grandes nomes da música brasileira, como Glória Groove, Jorge Aragão, Belo, entre outros.

No próximo dia 23 de maio, Uel participa da 4ª edição on-line do Mesacast Social, promovido pela LBV, das 10 às 12 horas, ao vivo pelo YouTube, no perfil @LBVBrasil. O evento que faz parte das celebrações dos 75 anos de fundação da LBV, tem como tema “Narrativas da Assistência Social: experiências de luta e o empoderamento das populações vulnerabilizadas” e é voltado a trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), gestores, pesquisadores, estudantes e demais interessados na temática.

A proposta desta edição é dar visibilidade às experiências reais vividas por profissionais e usuários da assistência social, promovendo a troca de saberes, a reflexão crítica e a construção coletiva de estratégias para qualificar ainda mais as práticas do setor. Mais do que apresentar conceitos teóricos, o Mesacast busca ouvir as vozes que atuam na linha de frente do atendimento, as quais enfrentam diariamente os desafios das desigualdades sociais, das vulnerabilidades e da defesa dos direitos sociais, socioassistenciais e humanos.

Para a roda de conversa, o Mesacast receberá, além do Uel, cantor e ex-atendido pelo Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, unidade do bairro Ribeira, em Salvador/BA, a Joslaine Santana, assistente social que atua no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV na unidade Cidade Dutra, região Sul de São Paulo/SP. Participarão também da Michelle Patrici Lisboa, psicóloga formada pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e pós-graduada em Gestalt-terapia (FASU, 2022), com 20 anos de experiência na área, sendo 14 deles dedicados à Assistência Social, e há 11 anos atuando no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na LBV.

O evento será estruturado em três eixos principais, que se mesclarão durante os diálogos:

Conceitos e fundamentos: abordagens sobre desigualdade, empoderamento, ética e direitos socioassistenciais;

Vivências profissionais: relatos sobre resistência às violações de direitos e enfrentamento de desigualdades sociais; e

Construção de estratégias: práticas coletivas para consolidação e ampliação de direitos.

Durante o bate-papo, serão abordados assuntos como:

Construção de vínculos profissionais diante de contextos fragilizados;

Mediação entre usuários e a rede de proteção em situações de precariedade;

Articulação intersetorial para garantia de direitos;

Promoção do protagonismo e da autonomia das populações atendidas;

Mobilização social como instrumento de transformação; e

A luta contra o estigma e a precarização da assistência social.

Um olhar humanizado sobre a Assistência Social

O Mesacast Social reforça a importância de reconhecer que a efetivação das políticas públicas não se limita à legislação, mas acontece no cotidiano, no encontro entre trabalhadores e usuários, nas decisões compartilhadas e na resistência diante das injustiças. Com base em experiências concretas, o evento visa aprofundar a compreensão sobre a complexidade do trabalho no SUAS, inspirando novas formas de agir e pensar a assistência social — sempre com o olhar voltado para a garantia de direitos e o fortalecimento da cidadania.

Participe e fortaleça essa rede!

Evento: MesaCast da Legião da Boa Vontade (LBV).

Data: 23 de maio de 2025 | Horário: das 10 às 12 horas

Tema: “Narrativas da Assistência Social: experiências de luta e o empoderamento das populações vulnerabilizadas”.

Para quem: trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), gestores, pesquisadores, estudantes e demais interessados na temática.

Transmissão on-line: Canal da LBV Brasil no YouTube (@lbvbrasil)

Texto e foto assessoria