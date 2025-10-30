Cantor Cristhian Lima desponta como nova voz do arrocha sergipano

Com apenas 16 anos, o aracajuano Cristhian Lima vem chamando atenção na cena musical sergipana pelo talento e pela dedicação ao arrocha, gênero que representa boa parte da identidade musical do Nordeste. Apesar da pouca idade, o cantor demonstra maturidade artística e uma relação antiga com a música. A trajetória profissional começou em 2023, mas o gosto pelo canto acompanha Cristhian desde a infância.

A primeira apresentação aconteceu ao lado de Adailton Sampaio, em um momento simbólico que marcou o início de sua caminhada sob a gestão do pai, que também é seu empresário.Desde então, o artista tem se dedicado à gravação e divulgação de projetos que mostram sua evolução. Os álbuns Bregão 1.0, 2.0 e 4.0 reúnem releituras e interpretações que reforçam sua afinidade com o estilo e sua conexão com o público do arrocha.

Influenciado por nomes como Natanzinho Lima, Devinho Novaes e Kaelzinho, Cristhian busca construir uma identidade própria dentro do gênero. “Canto desde pequeno, sempre gostei de música. Em 2023 comecei a me dedicar profissionalmente e, desde então, não parei mais. Quero que o público sinta nas minhas canções tudo o que eu coloco nelas: sentimento, sofrência e emoção”, conta o cantor.

Com planos para lançar um novo álbum, o cantor segue focado em crescer no cenário regional e alcançar o reconhecimento nacional. Jovem, mas consciente do caminho que deseja trilhar, ele representa uma nova geração talentosa que começa a escrever um novo capítulo da música popular de Sergipe.

Foto: Markus Mello

Matéria: Assessoria de Imprensa