Cantor gospel Juninho Alê grava audiovisual no próximo dia 15 de março em Aracaju

O cantor e compositor gospel sergipano Juninho Alê se prepara para um grande momento em sua carreira. Convidado pela Prefeitura de Aracaju para participar do evento de comemoração dos 170 anos da cidade, o artista gravará, no próximo dia 15 de março (sábado), um audiovisual durante seu show na Orla da Atalaia da capital sergipana, com início previsto para às 19h.

Juninho, que participou de todos os principais eventos cristãos do estado, faz parte do casting da produtora Luup Music e já gravou sucessos como “Yeshua”, “Deus Forte”, “Ocupe o Lugar”, “New Melody”, “Derrama tua Sheknah” e “Te Adorar”, e grava, no dia 15, as novas “João 20”, que prega a ressurreição de Cristo, e “Me Batiza com Fogo”, música autoral que retrata um momento particular de oração.

Segundo o cantor, suas expectativas são as melhores possíveis. “Eu creio que Deus derramará algo novo e abundante neste dia. Será palpável a presença que vai invadir aquele local. Todo lugar é comum até Jesus passar por ele e acredito que a Orla de Atalaia jamais será a mesma. Milagres e adoração tomarão conta da Orla em exaltação a Deus”, afirma.

Os cantores Clayton Queiroz (SP) e Fernanda Brum (RJ) também se apresentarão no evento, com início previsto para às 17h30. A entrada é franca.

Texto e foto Martins Assessoria Digital e Marketing