Cantor Heitor Costa grava o primeriro DVD em Aracaju

O ingresso para o show são dois quilos de alimentos

No dia 30 de janeiro, na Praça de Eventos do Mercado de Aracaju, o cantor Heitor Costa realiza show de gravação do seu DVD, com a participações especiais.

O ingresso de acesso ao show será trocado por dois quilos de alimentos não perecíveis (exceto sal). As doações serão destinadas ao Sesc Mesa Brasil.

A troca do ingresso solidário teve início hoje, 14/01 e segue até 29/01, de segunda a sexta-feira, das 08 às 17h, nas Unidades do Sesc em Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e Itabaiana. O público poderá trocar até cinco ingressos por CPF (cada ingresso vale dois quilos de alimentos).

A iniciativa, fruto da parceria entre Teo Santana Produções & Eventos e o Sesc Sergipe, tem o objetivo de divulgar e fortalecer a atuação do Mesa Brasil.

O Sesc Mesa Brasil é uma rede permanente de combate à fome e ao desperdício de alimentos, que conta com o apoio do Departamento Nacional do Sesc e da Confederação Nacional do Comércio – CNC.

Pontos de troca:

Sesc Centro – Rua Senador Rollemberg, 301, São José

Sesc Comércio – Av. Otoniel Dórea, 464, Centro

Sesc Siqueira Campos – Rua Bahia, 1059, Siqueira Campos

Sesc Atalaia – Avenida Santos Dumont, 737, Atalaia

Sesc Socorro – Av. Profa. Jânia Reis Batista, 250 – Marcos Freire II

Sesc Itabaiana – Rua Maria Oliveira Mendonça, n° 1.651 – Bairro Anísio Amâncio de Oliveira, Loteamento Chiara Lubich

Texto e foto Comunicação – Sesc/Se