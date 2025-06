Cantor Lucas Passos lança segundo disco nesta sexta-feira, 6 de junho

O cantor Lucas Passos vai lançar às 20h desta sexta-feira, 6 de junho, no Sua Música e demais plataformas digitais, o segundo disco que comemora os seus primeiros meses de carreira artística. O CD foi gravado no DR5 Estúdio e foi produzido pelos próprios componentes da Banda. O repertório tem o clima com hits inéditos e regravações com nova roupagem.

As músicas foram gravadas com participações especiais de três grandes artistas de nível nacional, são eles: Daniel Diau, Jonas e Kevi Jonny. O disco é uma das apostas para bombar no período junino.

“O CD foi produzido com muito amor para vocês e tenho certeza que vão gostar. Produzimos com muito cuidado e escolhemos o repertório com a cara desse mês para a gente começar a entrar no clima da estação mais gostosa do ano. As músicas são bem dançantes e ninguém vai ficar parado e é ‘pra ouvir no máximo’ sem moderação” diverte-se o cantor.

Lucas Passos esteve em Fortaleza no Ceará nesta semana e conheceu toda estrutura de umas das maiores a plataformas Digitais dos pais ‘Sua Música’. O artista ficou encantado com cada detalhe que lhe foi apresentado, junto com ele estava seus empresários Euclides, Josival, Gustavo e o seu Assessor e Produtor Artístico Edinaldo Roseno.

O cantor tem 15 anos, é natural de Itabaiana-SE. Desde criança mostrou seu dom musical para a família que sempre o incentivou a seguir a carreira que começou de forma profissional em 30/11/2024. Seu primeiro disco foi lançado em Fevereiro deste ano e estourou com o sucesso ‘Empurrando Sentimentos’ . Durante esse período, Lucas Passos investiu mais nas redes sociais e plataformas digitais, cresceu e conquistou muitos fãs e seguidores de todo Brasil.

Os convites começaram a surgir e o cantor fez diversas apresentações e participações em Audiovisual, Shows e PodQuest.

Por Fredson Navarro/ Navarro Comunicação

Foto Edinaldo Roseno