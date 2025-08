Cantor Luiz Ferraz lança ‘Amnésia’ em todas as plataformas digitais

Faixa integra o projeto audiovisual Ferraz in Brejo, gravado no interior sergipano

O cantor sergipano Luiz Ferraz lançou na última sexta-feira, 1º de agosto, o single Amnésia, acompanhado de videoclipe oficial. A música estará disponível em todas as plataformas de streaming e no YouTube, marcando o início da divulgação do projeto Ferraz in Brejo, um trabalho audiovisual que tem como cenário o município de Brejo Grande, cidade natal do artista, localizada na foz do Rio São Francisco.

Gravado em abril deste ano, o projeto Ferraz in Brejo é um mergulho afetivo e artístico nas raízes de Luiz Ferraz. O audiovisual busca traduzir em som e imagem a força simbólica do território e a memória afetiva que conecta o artista ao seu lugar de origem. Amnésia é a faixa que abre essa nova fase.

“Amnésia é uma canção que estou apostando muito. Gravei essa música em Brejo porque precisava me reconectar comigo e com as minhas origens. Esse projeto é muito especial e essa é a primeira música que eu vou trabalhar. Espero que todo mundo curta e compartilhe muito!”, comemora Luiz Ferraz.

Para abrilhantar ainda mais a canção, o cantor também lançou o clipe da música misturando simplicidade e emoção. É o primeiro de uma série de lançamentos que integram ‘Ferraz in Brejo’, um projeto que reafirma o talento e a autenticidade de Luiz Ferraz dentro da nova cena musical nordestina.

Por Hivy Rhafaella – Foto: Cristiano Tavares