Cantor Netinho revela que está com  câncer do sistema linfático

O cantor Netinho, de 58 anos, foi diagnosticado com câncer do sistema linfático. O anúncio foi feito através da divulgação do boletim médico no site oficial do artista, no sábado (22).

O artista estava internado desde o dia 26 de fevereiro, após sentir dores nas pernas e nas costas.

De acordo com o último boletim, que foi divulgado na última sexta-feira (21,) Netinho está em acompanhamento onco-hematológico, sob a coordenação da médica Glória Bonfim. “O cantor segue em tratamento com suporte médico especializado”, diz trecho da nota.

O comunicado, assinado pela diretoria médica do Hospital Aliança Star, em Salvador, detalha que após a descoberta do linfoma, Netinho está com “acompanhamento onco-hematológico”, sob coordenação da médica Glória Bonfim, e segue com suporte médico especializado.

A agenda dele no Carnaval chegou a ser suspensa por conta do quadro. Na última sexta-feira (21), ele recebeu alta. O tratamento vai continuar com suporte médico especializado, segundo a nota divulgada pelo Hospital Aliança Star.

