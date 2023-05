Cantor Nona participa de gravação na Mansão envolvência

O Samba sergipano começa a alçar novos voos além das suas fronteiras. De forma inesperada e surpreendente, o cantor NONA foi um dos convidados especiais para participar da gravação do canal do Youtube da Mansão Envolvência, do Grupo Envolvência, em São Paulo. Este que é um projeto de samba, que realiza gravações com artistas de destaque no país.

Depois do momento mais difícil enfrentado pelos artistas de todo o mundo, que foi a pandemia, o cantor NONA decidiu retomar os trabalhos com a música e de forma ainda mais profissional e comprometida. Ele reuniu a sua banda e recomeçou os trabalhos. Com o passar do tempo, percebeu que o seu som ganhava ainda mais notoriedade. Com casas lotadas, começou a ser identificado como um dos cantores mais procurados pelo púbico amante do samba em Sergipe. Foi aí que o jogo começou a virar e novidades a acontecer.

Durante a sua apresentação na Mansão Envolvência, o cantor NONA teve a honra de dividir a telinha com o grupo Di Propósito, que já é sucesso nacional. A sintonia entre os artistas foi tão grande, que Nona foi convidado pelo vocalista Kaique para fazer uma participação especial no show do grupo. Claro que ele não pensou duas vezes e foi. Durante a apresentação, o público ovacionou o nosso artista, que foi sondado pelos empresários de cantores como Belo, pixote e turma do pagode.

Questionado sobre o sentimento desse momento, NONA diz que está vivendo um verdadeiro sonho. “Há alguns meses a minha carreira vem tomando um rumo muito positivo, ao lado do meu empresário Betinho (WB entretenimento) as coisas estão acontecendo, o que me deixa muito feliz. Esse momento veio para coroar o meu trabalho e para me fazer entender que estamos no caminho certo. Quero agradecer a parceria e apoio da minha equipe, que infelizmente não está aqui comigo, e especialmente ao meu público. Vocês fazem parte de cada momento que estou vivendo. Como costumo falar: Foi Deus”, finalizou.

Fonte e foto assessoria