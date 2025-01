Cantor Rubens Lisboa estreia o show “De Agora em Diante”

Após um sucesso estrondoso na última temporada do Café da Gente Sergipana, em dezembro do ano passado, o cantor e compositor Rubens Lisboa retorna ao palco com seu mais novo espetáculo, “De Agora em Diante”, nessa sexta-feira, dia 24 de janeiro, às 20h, no mesmo espaço cultural que recebeu de braços abertos seu talento e carisma.

Sobre Rubens Lisboa

Com uma vasta obra musical gravada por grandes nomes da MPB, Rubens é reconhecido tanto por suas composições marcantes quanto por sua habilidade singular de reinterpretar clássicos do cancioneiro popular, conferindo novas cores e emoções a cada canção escolhida a dedo.

No show “De Agora em Diante,” Rubens Lisboa estará acompanhado por Diogo Montalvão (teclados), Dênisson Cleber (baixo e violão) e Ton Toy (percuteria), em uma apresentação que promete unir emoção, diversão e imersão em doses iguais. O repertório traz composições autorais e releituras que celebram a riqueza da música brasileira, sempre com a intensidade e visceralidade características de suas interpretações.

Prepare-se para viver uma noite inesquecível com o talento e a emoção de Rubens Lisboa no aconchegante Café da Gente Sergipana!

Sobre Nosso Dom Produções

A produtora sergipana Nosso Dom Produções se dedica a valorizar e promover a cena cultural local, oferecendo ao público eventos que reforçam a identidade sergipana e enaltecem a cultura regional. Composta pelo idealizador e diretor João Victor Fernandes que é poeta, escritor e um dos responsáveis pelo Ensaio Secreto, responsável por revelar grandes talentos sergipanos. A equipe conta também com a expertise e talento da atriz Tatá Lima e da jornalista e ativista cultural, Herieta Schuster conhecida por realizar a assessoria de comunicação de diversos festivais no estado. A Nossa Dom Produções assina a produção desse show que promete ser inesquecível.

Para mais informações e ingressos, entre em contato com a produção.

Serviço

Show: De Agora em Diante

Artista: Rubens Lisboa

Data: 24 de janeiro, sexta-feira

Horário: 20h

Local: Café da Gente Sergipana

Ingressos: Antecipados no Sympla (link na bio do Instagram @nossodomproducoes) ou via PIX solicitando a chave pelo WhatsApp (79) 99854-1330.

Fonte e foto assessoria