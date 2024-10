Cantor Saulo Fernandes fará show neste fim de semana em Aracaju

Cantor apresentará no palco o seu projeto Saulo, Som, Sol em clima de Pré-Caju com grandes hits do carnaval baiano, no Viral Sky Beach, no dia 20 de outubro

O Pré-Caju está chegando com um presente para quem ama axé! No próximo domingo, 20 de outubro, vai rolar a festa “Saulo, Som, Sol” com Saulo Fernandes, que volta a capital sergipana com seu projeto para fazer o esquenta da prévia carnavalesca em um sunset perfeito onde apresentará os seus grandes sucessos musicais. Vai ser um verdadeiro carnaval fora de época a partir das 15h, no Viral Sky Beach, localizado na Avenida Inácio Barbosa, 13785 – Mosqueiro.

O projeto “Saulo, Som, Sol” é idealizado pelo cantor, que levará para o palco toda a sua energia e um repertório especial. Portanto, prepare-se para matar a saudade dos hinos como “Raiz de Todo Bem”, “Preta”, “Anjo” e “Outra Vez”, com os pés na areia!

A programação também terá duas atrações sergipanas: o cantor Nona e o deejay Sky. Os ingressos são limitados e estão à venda na loja Point do Ingresso (RioMar Shopping). Também é possível garantir o convite antecipado através do site www.pointdoingresso.com.br. Mais informações pelo Whatsapp (79) 3085-7300.

Serviço:

Evento: Esquenta Oficial do Pré-Caju

Atrações: Saulo, Nona e DJ Sky

Data: 20 de outubro de 2024

Horário: 15 horas

Local: Viral Sky Beach (Rod. Inácio Barbosa, 13785 – Mosqueiro)

Ingressos: Point do Ingresso (RioMar Shopping) e através do site www.pointdoingresso.com.br.

Foto assessoria

Por Osanilde Oliveira