Cantor sergipano Heytor, o Boyzinho, lançará seu novo CD neste sábado: “Bregão 5.0”

Após o estrondoso sucesso do álbum “Bregão 4.0”, o cantor sergipano Heytor, conhecido como “O Boyzinho de Amparo do São Francisco”, lançará seu novo álbum “Bregão 5.0” neste sábado, 8 de junho, às 10h da manhã, em todas as plataformas musicais. O álbum promete ser um grande destaque durante as festividades juninas em todo o país.

Nova revelação do arrocha brasileiro, com apenas 17 anos, é mais um artista que vem fazendo jus ao estado como berço de grandes nomes do estilo musical que vem ganhando todo o país. O sergipano vive o melhor momento da carreira e recentemente sua canção “Desejos” alcançou o Top 25 das músicas mais virais do Brasil na plataforma Spotify.

Fonte e foto Martins Assessoria Digital e Marketing