Cantor Tarcísio Doce Sedução lança o seu novo repertório para show do verão

Sucesso nas plataforma digitais, o cantor Tarcísio Doce Sedução acaba de atualizar o repertório com músicas que estão em alta para os shows do verão com os maiores sucessos do momento. A agenda do artista está aberta para shows através do número (79) 93500-0350.

Entre os hits do novo repertório de Tarcísio estão: “Paredões” de Henrique e Juliano, “Cópia Proibida” de Léo Foguete e “Se Tu Não Estás” dos Menudos. Além disso, os apaixonados pelo arrocha vão sentir na pele as emoções das músicas de Pablo, como “Depois Não Reclama” e “Quem Ama Não Machuca”. E, é claro, não podem faltar os sucessos autorais que já conquistaram corações: “Fundo do Poço”, “Mulher Bipolar” e “Se Eu Soubesse”.

No mês passado, o cantor Tarcísio Doce Sedução recebeu o Prêmio Olho Vivo no dia 29 de janeiro das mãos do idealizador da honraria, o jornalista Fredson Navarro. O Oscar Sergipano foi realizado no Porto Farol em Aracaju. Tarcísio agradeceu a votação dos fãs, cantou um hit e foi ovacionado pelo público.

O artista que tem ganhado Sergipe com sua voz inconfundível, bateu recentemente mais de 4 milhões de visualizações em um de seus reels no Instagram, onde interpreta a música “Dois Tristes”, originalmente gravada por Simone Mendes e que em 2024 levou o prêmio de “Melhor Música do Ano” pelo Melhores do Ano, exibido pela Rede Globo.

Em paralelo, seu novo lançamento, a música “Se Eu Soubesse”, uma parceria com o cantor Rafinha O Bom de Verdade, tem avançado em números. Só no Instagram, o vídeo com trecho da canção passou de 2 milhões de visualizações, além de seguir crescendo também no YouTube e demais plataformas de streaming.

Texto e foto Fredson Navarro