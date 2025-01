Cantora, compositora Jaque Barroso é destaque em livro nacional sobre artes e culturas

A cantora, compositora, atriz e locutora sergipana Jaque Barroso alcança mais um marco importante em sua trajetória ao ter sua obra reconhecida em um livro de circulação nacional. O álbum Descalça entre Mundos, uma de suas principais criações, foi citado no livro didático Arte por Toda Parte, publicado pela FTD e aprovado no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2024, destinado a estudantes do 7º ano do ensino fundamental.

No material, as músicas Banho de Quilombo e Canto Ancestral são destacadas como exemplos de expressão cultural e identidade brasileira. A obra de Jaque Barroso incorpora o afrofuturismo, atrelado à cultura popular e às culturas tradicionais, consolidando-a como uma das principais referências da música afrofuturista no Brasil.

A inclusão em um material educacional reforça a importância da diversidade cultural e artística de Sergipe no panorama nacional, eternizando o legado de Jaque Barroso e inspirando jovens a explorarem a riqueza da música brasileira.

Com uma fusão de influências regionais, ancestrais e futuristas, a multiartista sergipana celebra a riqueza da música brasileira enquanto projeta narrativas inovadoras que conectam o passado e o futuro da cultura afrodescendente. Sua trajetória exemplifica como as culturas tradicionais e contemporâneas podem se unir para construir um impacto duradouro e significativo no cenário artístico do Brasil.

Por Thiara Meneses – foto Pritty Reis