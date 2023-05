Cantora Elba Ramalho recebe da Alese título de Cidadania Sergipana

Entrega da homenagem aconteceu no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju

Paraibana, nascida no município de Conceição, em 17 de agosto de 1951, a cantora, compositora, multi-instrumentista e atriz, Elba Maria Nunes Ramalho, recebeu na noite desta segunda-feira (15), da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), o Título Cidadã Sergipana. Aprovada por meio do Projeto de Resolução nº 13/2023, de autoria da deputada estadual Maísa Mitidieri (PSD), a concessão desta homenagem recebeu apoio unânime em virtude do conjunto de ações protagonizadas pela artista em prol da valorização e fortalecimento da cultura nordestina.

Detentora de uma carreira musical que acumula mais de quatro décadas, a primeira apresentação de Elba Ramalho em Sergipe aconteceu ainda no início dos anos 80; até o próximo dia 30 de junho, mais duas apresentações estão previstas para ocorrer em Aracaju. A entrega do título foi realizada no Teatro Tobias Barreto, zona Sul da capital, durante o IV Fórum Nacional de Música Nordestina. Na concepção da deputada Maísa Mitidieri, paralelo à representatividade artística, de amplo conhecimento nacional e internacional, a homenageada é símbolo de resistência e empoderamento das mulheres.

“O legado de resistência da Elba se confunde com a de milhares de sergipanas. Mulheres guerreiras, que mesmo envolvidas em um cenário de dificuldade diária, souberam e sabem se impor, traçar seus rumos e alcançar o sucesso em cada respectiva área de atuação. Há décadas Elba Ramalho é figura ilustre durante os festejos da nossa cultura nordestina em Sergipe, e, por toda sua representatividade e ligação intensa com o nosso povo, nada mais justo do que apresentar a proposta de concessão deste título. Felizmente, e como já era esperado, ele foi aprovado pelos deputados e deputadas que compõem a 20ª Legislatura”, declarou a parlamentar.

Ainda de acordo com a deputada, a Assembleia Legislativa – de forma acertada –, tem multiplicado a entrega de títulos de cidadania à profissionais com representatividade no estado de Sergipe. Por acreditar que a menor Unidade Federativa do país vivencia um novo momento de fomentação das suas tradições folclóricas e culturais, a entrega desta homenagem à Elba Ramalho segue no direcionamento desejado, sobretudo, pela classe artística. “Observem o movimento em torno de uma maior valorização dos nossos artistas. Paralelo à abertura de mais espaços para os artistas locais, há, também, medidas como esta [título] para homenagear artistas do mesmo seguimento, mas que nasceram em outros estados”, completou a deputada Maísa Mitidieri.

Cidadã sergipana

Minutos antes de receber a condecoração da Assembleia Legislativa, Elba Ramalho destacou o quanto se sente em casa quando desembarca em Sergipe. Destacando múltipla gratidão aos produtores musicais, culturais e gestores públicos que geraram oportunidade para trazê-la ao estado, a mais nova cidadã sergipana entende que os sucessivos retornos, bem como a concessão deste título, se tornou possível devido à identificação que os forrozeiros de Sergipe tiveram com os trabalhos por ela produzido. “Por aqui criei amigos já no início da minha trajetória. Fico sempre lisonjeada ao saber que retorno a este estado que tanto me abraça, seja para apresentações públicas ou eventos particulares”, disse.

Sobre o recebimento do Título Cidadã Sergipana, a homenageada revelou que o diploma faz parte de um processo simbólico, carinhosamente concedido pela Assembleia Legislativa em nome dos mais de 2,5 milhões de sergipanos. “Mais uma demonstração de amor com a minha pessoa. Hoje, oficialmente me torno uma cidadã sergipana, mas o amor que tenho por vocês é tão intenso e longínquo, que devido as lembranças boas que carrego, já me sinto sergipana há muito tempo. Obrigado Sergipe; obrigado Alese por esse reconhecimento público”, agradeceu Elba Ramalho.

Em casa

Minutos antes de seguirem juntos para o palco, em visita ao camarim, o governador Fábio Mitidieri destacou que a homenageada, com o recebimento do título, passava a ocupar a figura de sergipana. “Já era, mas apenas pelo carinho do nosso povo; a partir de agora é uma sergipana de direito; o nosso solo também passa a ser dela. Muito me honra participar deste momento histórico diante de uma das mais belas vozes do nosso país; uma nordestina raiz, militante da cultura e defensora do forró com unhas e dentes. Antes mesmo de iniciarmos as atividades deste fórum, precisava vir aqui no camarim para deixar claro, já de agora, o quão Sergipe está feliz com a presença dela”, destacou Fábio Mitidieri.

Acumulando 58 álbuns, Elba lançou ‘Ave de Prata’, seu primeiro trabalho, em 1979; o mais recente trata-se do single ‘O Galo é Alegria’; lançado no início deste ano. Além da deputada Maísa Mitidieri, autora do Projeto de Resolução nº 13/2023, estiveram presente os deputados: Garibalde Mendonça (PDT), Manuel Marcos (PSD), e a deputada Linda Brasil (Psol); a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe esteve representada ainda pelo subsecretário-geral da Mesa Diretora, Igor Leonardo Moraes Albuquerque. Na oportunidade Elba Ramalho também recebeu da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), o título de Cidadã Aracajuana; proposto pelo vereador Josenito Vitale.

Foto: Joel Luiz

Por Milton Alves Júnior