Cantora Gleyce Costa grava primeiro audiovisual no Vibe Music Lounge, em Aracaju

Projeto “Túnel do Tempo” é composto por clássicos dos anos 80 em ritmo de arrocha

Sucessos dos anos 80 em ritmo de arrocha. Essa é a essência do projeto Túnel do Tempo, da cantora sergipana Gleyce Costa. A gravação do audiovisual aconteceu na última quinta-feira, 01, na Vibe Music Lounge, em Aracaju, foi prestigiada por familiares, amigos e empresários e marcou também a estreia da artista nos palcos.

No show de lançamento, Gleyce Costa encantou o público com regravações de clássicos dos anos 80 em ritmo de arrocha, combinando nostalgia e inovação em uma noite mágica. A empresariada do grupo GR Produções, demonstrou sua versatilidade e carisma, cativando a audiência e deixando uma marca indelével no cenário musical local.

“A ideia de resgatar músicas dos anos 80 foi apresentada a mim por Beto Caju e eu me apaixonei de imediato. São grandes sucessos e a intenção é ir na contramão do repertório da maioria dos cantores. Buscamos fazer algo diferente, resgatando o romantismo no arrocha. Meu estilo é um arrocha romântico, com músicas mais emotivas, que hoje em dia não são tão comuns. O repertório está incrível e emocionante. Estou muito satisfeita com o resultado”, comemorou a cantora.

O álbum “Túnel do Tempo” será dividido em dois volumes, com a segunda parte prevista para ser lançada em setembro. Cada versão possui 12 faixas, contabilizando um total de 24 músicas trabalhadas, que abrange sucessos dos anos 80 e 90.

Revelação

Sergipana, Gleyce Costa nasceu em Aracaju, mas cresceu em Pirambu, a cerca de 40 km da capital. Por lá, ela iniciou o relacionamento com a música cantando na igreja que frequentava. Alguns anos depois, a artista chegou a gravar um cd, mas o projeto não foi para frente por questões financeiras. Ela continuou cantando por hobby até ser descoberta pelo compositor Beto Caju, através das redes sociais.

“Um amigo me apresentou o trabalho da Gleyce quando ela estava começando em Pirambu. A primeira vez que eu a já ouvi fiquei impressionado com a qualidade e potência vocal dela. Sabia que ela era um diamante bruto que precisava ser lapidado”, contou o compositor.

Para Beto Caju. que acompanha o trabalho de Gleyce de perto, ela está no caminho certo. “Ela é muito esforçada, muito dedicada, quer vencer e para mim o mais importante de um artista é querer vencer, não é só o talento, precisa juntar os dois. E ela tem tudo isso. O olho dela brilha quando fala em música, a gente consegue perceber essa paixão pela música e a vontade de ser reconhecida”, elogiou Beto Caju, destacando ainda que Gleyce está sendo acompanhada pelo coach vocal Rick Gomes, um dos maiores profissionais do Estado.

Destaque nas plataformas digitais

Aos 28 anos, Gleyce Costa é empresariada pelo grupo GR Produções Artísticas e é considerada uma grande promessa musical. O primeiro volume do álbum “Túnel do Tempo”, lançado no dia 13 de julho nas plataformas digitaiss, já acumula mais de 125 mil reproduções só no Sua Música. Com a música ‘Conselho Grátis’ tocando nas rádios e o clipe bombando na internet, a artista já tem agenda preenchida de shows pelo Nordeste.

Fonte e foto NV Comunicação