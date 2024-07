Cantora Gleyce Costa lança primeiro álbum no próximo sábado, dia 13

“Túnel do Tempo” reúne clássicos dos anos 80 gravados em ritmo de arrocha

Acontece neste sábado, 13, em todas as plataformas digitais, o lançamento do primeiro álbum da cantora sergipana Gleyce Costa. Intitulado “Túnel do Tempo”, o projeto é composto por clássicos dos anos 80 gravados em ritmo de arrocha.

Sergipana, Gleyce Costa nasceu em Aracaju, mas cresceu na cidade de Pirambu, a cerca de 40 km da capital. Por lá, ela iniciou o relacionamento com a música cantando na igreja que frequentava. Anos depois, a artista chegou a gravar um cd, mas não conseguiu finalizar o projeto por questões financeiras.

Desde então, a cantora continuou cantando por hobby, gravando vídeos e compartilhando nas redes sociais. Foi no perfil nas redes sociais que ela foi descoberta pelo compositor Beto Caju.

Aos 28 anos, Gleyce Costa é empresariada pelo grupo GR Produções Artísticas e é considerada uma grande promessa musical. Com uma música ‘Conselho Grátis’ tocando nas rádios e o clipe bombando na internet, ela se consolida como revelação no arrocha e já tem agenda preenchida de shows pelo Nordeste.

Próximos passos

A agenda da Glayce não para! No dia 01 de agosto, em um evento exclusivo para convidados na casa de shows Vibe Music, em Aracaju, vai acontecer a gravação do audiovisual do ‘Túnel do Tempo”. Na oportunidade, jornalistas, empresários, influenciadores vão poder conhecer a artista e acompanhar uma apresentação especial e intimista.

