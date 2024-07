Cantora Ivete Sangalo é a embaixadora do McDia Feliz 2024

O McDia Feliz, uma das principais campanhas de arrecadação de fundos para causas infantojuvenis do Brasil, anuncia Ivete Sangalo como embaixadora da causa neste ano. Entre as personalidades mais populares e admiradas do Brasil, Veveta usará de sua influência e carisma para convocar os milhares de apoiadores em todo país e arrastar multidões para essa corrente do bem, atuando em prol da saúde e da educação.

Agendado para 24 de agosto, o McDia Feliz 2024 irá para sua 36ª edição, celebrando mais de três décadas de impacto positivo na sociedade. Tradicionalmente, a renda gerada com as vendas de sanduíches Big Mac, exceto alguns impostos, é revertida para causas infantojuvenis, por meio de projetos destinados à saúde e à educação, beneficiados pelo Instituto Ronald McDonald, que atua para promover o aumento das chances de cura do câncer infantojuvenil no Brasil, e para o Instituto Ayrton Senna, que colabora para ampliar oportunidades para jovens por meio da educação pública de qualidade. Esse ano, uma parte da renda obtida com a venda de cada Big Mac vendido (R$ 1 de cada sanduíche) será destinada para contribuir com a recuperação dos sonhos das famílias do Rio Grande do Sul. O valor se somará a um Fundo Aberto criado pela Arcos Dorados e administrado pelo Instituto Ronald McDonald, exclusivamente para gerir ações que contribuem com a recuperação do Rio Grande do Sul.

“O McDia Feliz é uma campanha de solidariedade. E tudo o que envolve solidariedade, empatia e transformação é bem-vindo. Eu estou muito orgulhosa e feliz por fazer parte desse movimento e será, por mais um ano, uma campanha muito vitoriosa”, diz Ivete Sangalo.

Em 2023, o McDia Feliz celebrou um importante marco, tornando-se a maior edição da história da campanha, com arrecadação recorde de R$ 26,6 milhões. Desse total, cerca de R$ 21 milhões foram destinados ao Instituto Ronald McDonald, que beneficiará 78 projetos de 51 instituições que atuam com oncologia pediátrica em 42 cidades brasileiras. Cerca R$ 5,6 milhões tiveram como destino o Instituto Ayrton Senna para proporcionar atendimento a mais de 500 mil estudantes de redes públicas e capacitação de mais de 5 mil educadores por meio de sete projetos educacionais em todo o Brasil.

Tíquetes à venda

O tíquete individual terá o valor de R$ 19,00 e poderá ser trocado por um Big Mac nos restaurantes participantes de todo o Brasil no dia da campanha. Os vouchers digitais e físicos estarão disponíveis até 18 e 21 de agosto, respectivamente, e podem ser adquiridos neste site. Para saber mais, acesse o regulamento da campanha.

Sobre o Fundo Aberto

A Arcos Dorados, em conjunto com os seus Franqueados, lançou, em 21 de maio de 2024, um Fundo Aberto para arrecadação de recursos administrado pelo Instituto Ronald McDonald, para contribuir com a recuperação e reconstrução dos sonhos das famílias do Rio Grande do Sul. O Fundo nomeado “Aliança pela Vida” tem como prioridade inicial a implementação de projetos ligados às seguintes frentes:

* Segurança Alimentar: Suporte básico de alimentos para famílias.

* Água Potável: Garantir acesso a água potável nas moradias reestabelecidas

ou novas moradias.

* Saúde: Acesso e navegação de pacientes no SUS, controle de novas doenças e suporte ao reestabelecimento da saúde física e mental.

* Resgate Cidadania: Acesso à direitos, documentos e empoderamento das Famílias.

Para execução dos projetos relacionados ao fundo, o Instituto Ronald McDonald contará com uma equipe de Operações Especiais localizada em Porto Alegre que atuará diretamente na gestão e execução dos projetos junto à comunidade local, garantindo o suporte necessário às famílias. Os projetos serão articulados com outras organizações e esferas governamentais de forma a não haver sobreposição de esforços, potencializando os recursos para o impacto social. Todos os projetos seguirão os mesmos processos de transparência do portifólio já executado pelo Instituto e uma equipe especializada realizará o acompanhamento das prestações de contas. Ainda, todos passarão por auditoria independente. As informações dos resultados e prestações de contas serão publicadas no relatório de atividades da organização, assim como no portal atualmente está em fase de desenvolvimento para o projeto. As atualizações serão periódicas conforme o cronograma de execução dos projetos. As doações para o fundo podem ser realizadas diretamente através do pix: emergencias@instituto-ronald.org.br. Além disso, na edição de 2024 do McDia Feliz, uma parte da renda obtida com a venda do Big Mac (R$ 1 de cada sanduíche) também será destinada para contribuir com a recuperação e reconstrução dos sonhos das famílias do Rio Grande do Sul.

Sobre o McDia Feliz

O McDia Feliz é o principal evento beneficente do McDonald’s e, atualmente, é uma das maiores mobilizações em prol de crianças e adolescentes no Brasil. A campanha faz parte da estratégia de atuação ESG da Arcos Dorados, operadora da rede McDonald’s na América Latina e Caribe, chamada Receita do Futuro, cujo compromisso é ser parte ativa da solução dos desafios da sociedade e impactar positivamente as comunidades onde atua. Realizado no país desde 1988, mais de R$ 400 milhões já foram arrecadados pelo McDia Feliz. Para saber mais, acesse o site: Link.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.350 restaurantes, entre unidades próprias e de seus franqueados, que juntos empregam mais de 95.000 funcionários (dados de 31/12/2023). A empresa também utiliza sua plataforma ESG, Receita do Futuro, para impactar positivamente as comunidades onde está presente. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site.

Sobre o Instituto Ronald McDonald

Organização social sem fins lucrativos, o Instituto Ronald McDonald há 25 anos atua para promover saúde e bem-estar de crianças, adolescentes e seus familiares e contribui para aumentar as chances de cura do câncer infantojuvenil no Brasil. Para atingir esse objetivo, o Instituto trabalha promovendo a estruturação de hospitais especializados, a hospedagem para famílias que residem longe dos hospitais, a capacitação de estudantes e profissionais de saúde e a sensibilização de profissionais da educação básica para realizarem o diagnóstico precoce por meio do conhecimento dos sinais e sintomas da doença, além de incentivar a adesão a protocolos clínicos e promover a disseminação de conhecimento sobre a causa. A ONG faz parte do sistema beneficente global Ronald McDonald House Charities (RMHC), presente em mais de 60 países, coordenando os programas globais: Casa Ronald McDonald, voltado para a hospedagem, transporte e alimentação dos pacientes; e o Programa Espaço da Família Ronald McDonald, que torna menos desgastante o dia a dia das famílias durante o tratamento. No Brasil, há ainda outros dois programas locais: Atenção Integral e Diagnóstico Precoce, com ações específicas de combate ao câncer infantojuvenil. O Instituto conta com o apoio de diversas empresas e pessoas físicas para desenvolver e manter seus programas. Ao todo, a organização já beneficiou mais de 1.800 projetos de 108 instituições de norte a sul do país, beneficiando mais de 3 milhões de crianças e adolescentes com câncer e suas famílias. Para saber mais, acesse Link.

Sobre o Instituto Ayrton Senna

Há 30 anos, o Instituto Ayrton Senna contribui para ampliar as oportunidades de crianças e jovens. Somos um centro de inovação em educação impulsionados pela vontade do ídolo Ayrton Senna, tricampeão de Fórmula 1, de construir um Brasil melhor e criar mais oportunidades para todos. Nossa missão é desenvolver o ser humano por inteiro e promover todo seu potencial, preparando-o para a vida no século 21 em todas as suas dimensões. Atuamos em parceria com gestores públicos, educadores, pesquisadores e outras organizações para construir políticas públicas e projetos educacionais baseadas em evidências científicas. Também advogamos pela causa e mobilizamos toda a sociedade em prol da educação de qualidade. Nossas ações são financiadas por doações, recursos de licenciamento e por parcerias com a iniciativa privada. Em três décadas de história, desenvolvemos projetos em todos os estados brasileiros, atingindo mais de 36 milhões de estudantes. Link.

Fonte e foto: McDonald’s