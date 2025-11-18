Cantora Maysa Reis conquista prêmio duplo no Pré-Caju 2025

A abertura do circuito de trios do Pré-Caju 2025 já anunciava que seria uma edição inesquecível. E foi exatamente isso que aconteceu para Maysa Reis, que além de comandar o primeiro trio elétrico do evento, marcou seu nome na história ao conquistar dois prêmios no Troféu Band Folia: Melhor Cantora e Melhor Puxadora de Trio, eleitos pelo público em votação online no Instagram.

A vitória dupla coroou uma apresentação vibrante no Bloco da Prevenção, que abriu oficialmente a maior prévia carnavalesca do Brasil com energia, presença de palco e uma multidão cantando do início ao fim.

Emocionada, Maysa celebrou o reconhecimento e dedicou o prêmio aos fãs que votaram intensamente.

“Muito obrigada a cada um de vocês. É de uma emoção avassaladora. Ao meu público, a cada voto, muito obrigada. O furacão sergipano entrou pra história”, comemorou.

A conquista reforça o protagonismo da artista sergipana na música e no Pré-Caju. Maysa não apenas abriu o circuito em 2025, um dos momentos mais simbólicos do evento, como saiu ovacionada e reconhecida pelo público, que consolidou sua força como uma das vozes mais queridas e intensas do Pré-Caju.

