Cantores Jau e Jorge Aragão juntos no Pôr do Jau em Aracaju

Encontro de grandes nomes da música brasileira vai acontecer no dia 25 de janeiro, prometendo um final de tarde inesquecível na Orla de Atalaia

O verão sergipano vai ganhar um pôr do sol inesquecível no dia 25 de janeiro de 2026, quando Jau e Jorge Aragão sobem juntos ao palco do Projeto Pôr do Jau, na Praia do Havaizinho, Orla de Atalaia. O evento promete celebrar a diversidade da música brasileira em um cenário paradisíaco, embalado por ritmos, poesia e boas vibrações.

Idealizado por Jau, o projeto nasce com a proposta de unir diferentes sonoridades e gerações em torno de uma mesma energia: a da música que emociona e conecta. E para a estreia, ninguém melhor que o mestre Jorge Aragão, referência no samba e dono de uma das vozes mais marcantes do país.

No palco, Jau promete um show vibrante, repleto de sucessos que marcaram sua carreira, como “Flores da Favela”, “Cidade dos Poetas” e “Sandália de Couro”, além de novidades e releituras em clima de alto astral. Já Jorge Aragão traz seu repertório consagrado, com clássicos como “Coisinha do Pai”, “Malandro” e “Vou Festejar”, garantindo um espetáculo de ritmo e emoção que atravessa gerações.

O Projeto Pôr do Jau acontece a partir das 15h, em um ambiente que une natureza, boa música e experiências únicas. Os ingressos começam a ser vendidos a partir desta terça-feira, 4 de novembro, na loja Point do Ingresso (RioMar Shopping Aracaju) e pelo site www.ticketmaker.com.br.

Com produção da IG Entretenimento, o evento tem classificação indicativa de 16 anos e promete abrir 2026 com um show memorável, celebrando o encontro entre o samba, o axé e a alegria de viver.

Serviço

Evento: Projeto Pôr do Jau

Atrações: Jau e Jorge Aragão

Data: 25 de janeiro de 2026 (domingo)

Horário: A partir das 15h

Local: Praia do Havaizinho – Orla de Atalaia, Aracaju (SE)

Ingressos: À venda a partir de 4 de novembro na loja Point do Ingresso (RioMar Shopping Aracaju) e pelo site www.ticketmaker.com.br

Classificação: 16 anos

Realização: IG Entretenimento

Mais informações: @pordoaju

Texto e foto assessoria