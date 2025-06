Capacitação no MPT-SE debate diversidade e respeito no ambiente de trabalho

Assistente social e mestra em Educação Adriana Lohanna falou sobre o tema

O Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) promoveu, nesta quarta-feira (11), a capacitação “Diversidade e respeito no ambiente de trabalho: orientação sexual e identidade de gênero”, com o objetivo de fomentar um ambiente institucional mais inclusivo e combater todas as formas de discriminação.

A formação foi conduzida pela professora, assistente social e ativista LGBTQIAPN+ Adriana Lohanna, mestra em Educação pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), que abordou temas fundamentais como os significados da sigla, os conceitos de gênero, orientação sexual, identidade de gênero e o impacto do preconceito na vida das pessoas e nas relações de trabalho. “Essa discussão é muito importante, porque mostra a necessidade do respeito à diversidade humana. Trouxemos conceitos básicos e refletimos sobre como as pessoas LGBT podem ser aceitas e respeitadas”, explicou a palestrante.

A capacitação também abordou a construção de políticas públicas para o enfrentamento da LGBTfobia e estratégias de convivência com a diversidade sexual nos espaços institucionais. A iniciativa integra as ações do Comitê Regional de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade do MPT-SE e reforça o compromisso da instituição com a promoção de um ambiente laboral mais justo, respeitoso e diverso. “Esse encontro vai além da nossa capacitação. É um evento pensado com muito zelo e propósito e que reforça o nosso compromisso institucional com a dignidade das pessoas e com a promoção da justiça social. Tudo isso faz parte de uma caminhada que temos feito enquanto instituição e em sociedade, na busca pela construção de ambientes de trabalho cada vez mais inclusivos, humanos e seguros”, afirmou a vice-procuradora-chefa e coordenadora do Comitê Regional de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade do MPT-SE, Clarisse Farias Malta.

Participaram da capacitação procuradora e procuradores, servidoras e servidores, estagiárias e estagiários e terceirizadas e terceirizados. O servidor da Procuradoria do Trabalho do Município de Itabaiana (PTM Itabaiana), Brenno Menezes, afirma que foi uma manhã bastante produtiva. “A capacitação abordou uma temática sensível, mas ao mesmo tempo urgente e necessária. Adriana, além de nos proporcionar um rico conteúdo, nos trouxe uma abordagem prática, a partir da sua valorosa vivência. É fundamental que capacitações como essas, que nos proporcionam uma discussão aberta, sirvam, principalmente, para a promoção de um meio ambiente de trabalho inclusivo e respeitoso”, destacou o servidor.

O curso para o público interno ocorre em alusão ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, celebrado em 28 de junho. O evento foi uma preparação para um debate mais amplo, aberto ao público, que deve discutir a empregabilidade e o respeito à diversidade no segundo semestre. “Acho imprescindível, atualmente, o treinamento interno promovido pela Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região (PRT20) para ampliar os nossos conhecimentos acerca das pessoas LGBTQIAPN+. Basta se dispor a conhecer, estar aberto à escuta e ter empatia para caírem por terra todos os preconceitos e incluirmos e respeitarmos as pessoas exatamente como elas são”, finalizou a servidora Patrícia Romero.

Texto e foto MPT/SE