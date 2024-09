CapacitaSuas qualifica 213 profissionais da Assistência Social

Em continuidade às ações de fortalecimento da Política Estadual de Assistência Social, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) iniciou na segunda-feira, 2, as novas turmas do Programa Nacional de Capacitação do Sistema Único de Assistência Social (CapacitaSuas) em Itabaiana. As aulas acontecem no campus da Universidade Tiradentes (Unit) no município e são ministradas por professores da Universidade Leonardo da Vinci (Uniasselvi).

A qualificação conta com 213 cursistas matriculados e está dividida em 5 turmas, com previsão de término na próxima sexta-feira, 6. Ao longo da semana, os profissionais de 23 municípios estarão focados em ampliar o conhecimento sobre o Sistema Único de Assistência Social (Suas), com temas que versam sobre: proteção social básica do Suas, controle social, provimentos dos serviços e benefícios socioassistenciais, gestão financeira e orçamentária, e elaboração de planos de assistência sociais.

Para a secretária de estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, o programa integra os esforços do Governo do Estado no fortalecimento do Suas e valorização dos profissionais da Assistência Social. “O CapacitaSuas tem chegado aos municípios com o intuito de oferecer cursos de capacitação e uma formação de qualidade sobre o Sistema Único da Assistência Social in loco. Ou seja, estamos trazendo impactos diretos na carreira do trabalhador do Suas, que não precisa se deslocar até a capital para participar do curso”, ressalta a secretária.

Com a descentralização dos locais dos cursos que estão distribuídos em 5 polos que contemplam as macrorregiões sergipanas, é possível promover um espaço de diálogo diversificado, em que os cursistas compartilham experiências da própria realidade.

“O CapacitaSuas em Sergipe é um avanço no propósito de qualificar e atualizar trabalhadores que estejam, de fato, conectados com o que se espera de um profissional da Assistência Social. Toda a equipe da Seasic está de parabéns por proporcionar que pessoas de cidades que estão distantes da capital ou têm dificuldade de deslocamento, possam ter a oportunidade de um polo regional para participar dessa capacitação”, destacou a professora do curso de Gestão Financeira e Orçamentária do Suas, Maria Judite.

CapacitaSuas no Sertão

Na passagem pela região do Sertão, os cursistas do polo sediado em Nossa Senhora da Glória participaram de dois cursos: ‘Provimentos dos serviços e benefícios socioassistenciais’, e ‘Gestão financeira e orçamentária’. As turmas do CapacitaSuas foram realizadas de 19 a 23 de agosto, e estiveram presentes profissionais dos seguintes municípios: Aquidabã, Canindé de São Francisco, Cumbe, Feira Nova, Gararu, Graccho Cardoso, Itabi, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora de Lourdes, Poço Redondo e Porto da Folha.

Foto: Ascom/Seasic