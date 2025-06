Capela cenográfica da Vila do Forró reforça tradições juninas ligadas à religiosidade

Terra do maior São João à beira-mar do Brasil, Sergipe continua atraindo turistas e sergipanos para conhecer e celebrar as tradições juninas que atravessam o estado e também contam histórias de fé e devoção. No período marcado por homenagens a santos da Igreja Católica, uma capela cenográfica tornou-se passagem e também destino de muitas pessoas que passam pela Vila do Forró, na Orla da Atalaia, em Aracaju.

Cercada pelo colorido das bandeirolas, a pequena igreja está aberta para visitações até o dia 27 de julho, quando se encerram as programações da Vila. Instalada a poucos metros da famosa Casa de Taipa, o local se destaca pelo alaranjado das paredes externas que contrastam com as cores neutras do ambiente interno. De portas abertas para receber os visitantes, traz ainda um cenário carregado de identidade: piso e bancos amadeirados, pequenas janelas laterais e um altar com flores e imagens de santos católicos, como Santo Antônio e São Pedro. Para compor a atmosfera religiosa, há, também, a presença de atores que representam um padre e uma freira.

Esse é o trabalho do casal de servidores públicos Coriolando Silva, conhecido por ‘Padre Belga’, e Márcia Íris. Durante todo o período do festejo, eles recepcionam o público que vai em busca de ‘bençãos’ e registros fotográficos. “A igreja tem uma importância muito grande nos eventos juninos, foi ela que começou tudo. Então, temos muito a agradecer a essa coisa bonita da igreja, que se tornou cultura para o Nordeste do Brasil”, disse Coriolando que, há 55 anos, interpreta o personagem em festejos por todo o estado.

Vestida de freira, Márcia acompanha o trabalho na programação da Vila do Forró. “As irmãs mesmo aparecem aqui na capelinha e dizem que estou representando super bem. Eu me sinto muito feliz em estar realizando esse trabalho maravilhoso”, contou.

Desde o início da programação junina do Estado, a pequena igreja cenográfica já foi palco de inúmeros encontros. Da curiosidade à fé que também se manifesta neste período, diversas famílias, casais apaixonados, religiosos e turistas foram atraídos pelo espaço. Esse é o caso da baiana Karine Bastos. Residente em Sergipe há mais de 12 anos, trouxe os pais para conhecer, pela primeira vez, o São João sergipano. Para ela, a presença da capela na Vila do Forró assume um significado especial.

“Para a gente, que é católico, é uma representatividade muito grande, porque é uma festa enorme, tem uma visibilidade no país todo. A gente consegue conectar com a fé da gente. O São João, de fato, é uma festa para poder celebrar esse momento da vinda de São João Batista, o significado que São João tem para vida do católico, para vida do povo nordestino, que é aquela fé, aquela presença forte na vida religiosa. E é uma questão que remonta à infância. Isso é muito legal”, frisou Karine sobre os aspectos da religiosidade, inerentes ao período junino.

Todos os anos, Thaís Oliveira leva a filha para conhecer a capela instalada na Vila do Forró a cada edição. Neste ano, não foi diferente. “A gente vem tirar foto com a capela por causa da devoção mesmo, a fé católica. A gente gosta de vir, porque a festa junina não é só diversão, é também um momento de fé com a comemoração dos santos juninos”, disse.

A baiana Ana Claudia Sóto chegou em Sergipe há pouco mais de uma semana para aproveitar as festividades do ‘país do forró’ e também conheceu a capela. “Estou encantada com a estrutura desse local, está tudo tão lindo, tão organizado. Especialmente essa igrejinha. A recepção que estamos tendo, nos deixou muito feliz”, ressaltou.

Para Ana, a visita trouxe ainda lembranças da infância. “Minha família é do interior e me remeteu muito essa memória afetiva, na qual a gente ia na igreja, nas missas, esse ritual que tem do catolicismo. Me fez reviver a infância”, contou.

Quem também passou pela igrejinha foi o casal Tatiana Nascimento e Wellington Francisco. Os dois saíram do município de Nossa Senhora do Socorro para aproveitar e conhecer as atrações da Vila do Forró quando se depararam com a capela. “Valoriza a cultura da gente também. É bom que a pessoa entra, se sente em paz. Ter uma capelinha para você dar uma refletida é sempre bom. O espaço está maravilhoso”, salientou.

País do Forró

Foto: Thalys Rodrigues