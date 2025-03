Capela São José, no Jardim Centenário, inicia comemoração em honra ao pai adotivo de Jesus

A Paróquia Santa Clara de Assis, por meio da Capela São José, inicia nesta segunda-feira, 10 de março, o novenário e festa em honra ao padroeiro. Com o tema “Com esperança, São José, Guardião e Patrono da Família”, a comunidade estará reunida para, por mais um ano consecutivo, celebrar a fé e devoção ao pai adotivo de Jesus.

De 10 a 18 de março, a programação segue com as novenas a partir das 19 horas, com a Santa Missa em seguida, às 19h30.

Já no dia 19 de março, a comunidade preparou uma programação especial para celebrar o dia do padroeiro dos trabalhadores, dos imigrantes e da família com alvorada, louvores a São José, Santa Missa e a tradicional procissão luminosa pelos bairros Jardim Centenário e Olaria.

O quê: Novenário e festa em honra do patrono São José.

Quando: De 10 a 19 de março.

Horário: Novenário às 19 horas e Santa Missa às 19:30.

Onde: Capela São José, Avenida Matadouro, 230, Jardim Centenário (Próximo ao posto de gasolina Veneza).

Por: Heidy Souza