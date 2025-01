Capital sergipana, Aracaju, é destaque em valorização imobiliária e estado de Sergipe apresenta custos competitivos na construção civil

A capital sergipana, Aracaju, alcançou o 4º lugar entre as capitais com maior valorização imobiliária do Brasil em 2024, registrando um aumento de 13,79% nos preços dos imóveis, à frente de Belo Horizonte (12,53%), Vitória (12,51%) e Fortaleza (11.49%). Os dados são do Índice Fipezap, primeiro índice de preços de imóveis residenciais e comerciais com abrangência nacional. O resultado reflete a atratividade do mercado local e a competitividade do estado em outros setores, como o da construção civil, onde Sergipe se destaca por oferecer um dos menores custos por metro quadrado do país.

No Índice Fipezap, as variações dos preços são calculadas pela Fipe com base em informações de amostras de anúncios de imóveis para venda e locação veiculados nos portais Zap Imóveis, Viva Real e OLXBr. No caso dos índices de venda e locação residencial, os resultados acompanham os preços de apartamentos prontos em até 56 cidades, incluindo 22 capitais.

Segundo o presidente da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), Milton Andrade, o desempenho da capital sergipana é um marco importante para o estado. “O crescimento da renda per capita e o número de pessoas trabalhando tem aumentado, isso faz com que mais pessoas tenham possibilidade de comprar o seu próprio imóvel. E a lei da oferta e da procura entra em ação. Se tem mais gente comprando, naturalmente isso gera mais valor para os imóveis que estão à venda. Então isso é fruto do enriquecimento da população aracajuana”, destacou.

O custo médio da construção em Sergipe em 2024 foi de R$ 1.594,97 por metro quadrado, inferior à média nacional de R$ 1.790,66 e à do Nordeste, de R$ 1.664,21. Isso faz do estado uma opção atraente tanto para investidores quanto para a população local.

Construção civil

De acordo com informações da Agência Desenvolve-SE, além do desempenho no mercado imobiliário, Sergipe tem se consolidado como um estado competitivo no setor da construção civil. Para construções de padrão normal, o custo médio foi de R$ 1.681,48, enquanto, para acabamentos de alto padrão, foi de R$ 1.904,77 — valores que posicionam Sergipe como o estado mais acessível entre os nordestinos para construções mais elaboradas.

Em termos de crescimento, o estado registrou uma variação anual de 4,26% no custo médio da construção, superior às médias do Nordeste (4,08%) e nacional (3,98%). Esse aumento, embora represente uma pressão inflacionária, também sugere uma alta demanda por materiais e mão de obra, sinalizando uma economia aquecida e uma expansão na atividade do setor.

Com uma valorização imobiliária expressiva e custos competitivos na construção civil, Sergipe consolida sua posição como uma alternativa vantajosa para investimentos no Nordeste. Os números refletem o esforço do Estado em criar um ambiente propício ao crescimento econômico e à atração de negócios.

