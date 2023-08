Capitania de Sergipe abre processo seletivo para cursos de formação

A Capitania dos Portos de Sergipe abriu as inscrições para o Processo Seletivo ao Curso de Formação de Aquaviário Marinheiro Auxiliar de Convés e Marinheiro Auxiliar de Máquinas (CFAQ MAC/MAM-T1/2023). As inscrições deverão perdurar até dia 4 de setembro. O Edital do processo seletivo está disponível no site www.marinha.mil.br/cpse

O curso te por intuito formar profissionais brasileiros de ambos os sexos, maiores de dezoito anos, com escolaridade mínima do 6º ano do Ensino Fundamental, habilitados para atuar como Aquaviários do 1º Grupo, Marítimos, Seções de Convés ou de Máquinas, com inscrição na categoria de Marinheiro Auxiliar de Convés (MAC) ou Marinheiro Auxiliar de Máquinas (MAM), inicialmente no nível de equivalência 1, para prestar serviços gerais de convés e de apoio em embarcações com até 300 de arqueação bruta e potência propulsora menor do que 250 kW, empregadas na navegação interior e na navegação de apoio portuário, conforme limites estabelecidos nas Normas e Procedimentos para as Capitanias (NPCP), inclusive, como profissional, em embarcações de esporte e recreio.

Os interessados em participar do Processo Seletivo, poderão se inscrever de forma presencial, até o dia 4 de setembro de 2023, na Capitania dos Portos em Sergipe, no Grupo de Atendimento ao Público (GAP). O endereço é: Avenida Ivo do Prado, 752, São José. O atendimento ao público é realizado de segunda a sexta-feira, das 08h20 às 11h40, e o Curso está previsto para começar no dia 2 de outubro deste ano.