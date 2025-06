Capitão Samuel promove grande caminhada contra às drogas no centro de Aracaju

Em alusão ao Dia Internacional Contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, o Capitão Samuel promoveu uma caminhada no centro de Aracaju com os residentes da Comunidade Terapêutica Batalhão da Restauração . A ação teve como objetivo, mobilizar a sociedade civil para refletir sobre os efeitos nocivos das drogas — um problema global que atinge milhões de pessoas ao redor do mundo.

A atividade contou com participação dos residentes, trabalhadores da comunidade terapêutica Batalhão da Restauração. Durante o ato, os residentes encenaram uma peça teatral que ilustrou os impactos físicos, psicológicos e sociais do uso de drogas. Para o residente do instituto, Ricardo Vinícius, a sociedade precisa entender os malefícios reais das drogas e acreditar nos caminhos de tratamento e recuperação. “Participar dessa caminhada é uma forma de mostrar para a sociedade que a recuperação é possível. A gente que viveu o fundo do poço sabe o quanto é importante ter apoio e informação. Hoje, eu estou aqui, de cabeça erguida, para alertar outras pessoas e dizer que existe saída, sim, disse.

Dados Estatísticos

No Brasil, estima-se que cerca de 5,7% da população seja dependente de drogas ilícitas, o equivalente a mais de 8 milhões de pessoas, segundo dados da Unifesp e relatados por entidades internacionais .

Entre as drogas ilícitas mais consumidas estão a maconha, com prevalência de 2,5% na população adulta e 3,5% entre adolescentes, e a cocaína, cujo uso alcança 1,75%, quatro vezes acima da média mundial (~0,4%) .

Para o idealizador do projeto, Capitão Samuel, ss drogas são uma realidade cruel que destrói famílias, adoece a juventude e enfraquece a sociedade. “Promover essa caminhada é uma forma de dizer que estamos atentos, mobilizados e comprometidos com a vida. Nosso objetivo é conscientizar, prevenir e mostrar que a recuperação é possível quando há apoio, fé e oportunidade”, pontuou.

Texto e foto Nara Moraes