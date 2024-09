CAPS Laranjeiras promove palestra de prevenção e combate ao suicídio

Na última sexta-feira, 13, a diretora do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) José Fernandes Mercenas (CAPS Laranjeiras), Leila Taíze, realizou uma palestra no Hospital São João de Deus com o tema central voltado à prevenção e combate ao suicídio. A ação faz parte das atividades alusivas ao Setembro Amarelo, uma campanha de conscientização sobre a importância da saúde mental e a prevenção do suicídio.

O evento contou com a presença de profissionais de saúde, que puderam conhecer mais profundamente as formas de identificar sinais de alerta, abordar pessoas em sofrimento e buscar ajuda especializada. Durante a palestra, Leila Taíze destacou a relevância de desmistificar o tema do suicídio, incentivando uma postura de acolhimento e empatia por parte da sociedade.

“É essencial que entendamos que falar sobre suicídio não incentiva a prática, pelo contrário, pode ser a oportunidade de salvar uma vida. O diálogo aberto e sem preconceitos é a chave para uma prevenção eficaz”, afirmou a diretora. Além disso, Leila ressaltou a importância de um trabalho integrado entre os CAPS, hospitais, e demais redes de apoio, promovendo um atendimento multidisciplinar e contínuo.

A palestra também abordou os fatores de risco mais comuns associados ao suicídio, como transtornos mentais, depressão, ansiedade, além de problemas relacionados ao abuso de substâncias e questões socioeconômicas. Foram apresentadas orientações sobre como lidar com situações de crise e a necessidade de fortalecer redes de apoio para pessoas em vulnerabilidade emocional.

O Setembro Amarelo, criado em 2015, tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância de cuidar da saúde mental e de prevenir o suicídio, que é considerado um problema de saúde pública. Com essa ação, o CAPS José Fernandes Mercenas reafirma seu compromisso com a promoção da saúde mental e a criação de um ambiente mais seguro e acolhedor para aqueles que precisam de apoio emocional.

