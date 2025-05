Carateca de Aracaju conquista tricampeonato nacional de artes marciais

Anote este nome: Samara Raíssa Teles Chagas Brito. A carateca de 14 anos sagrou-se tricampeã nacional de artes marciais, durante competição realizada em Aracaju, no último fim de semana. Com duas medalhas de ouro, a atleta foi uma das destaques do evento que contou com apoio da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp).

O Campeonato Nacional de Artes Marciais reuniu 400 atletas entre 7 e 70 anos de 12 estados do Brasil durante três dias de lutas intensas. “Trata-se de um evento tradicional no calendário da modalidade no Brasil. Tivemos combates no karatê e no kickboxing, fomentando a prática esportiva e impulsionando o turismo na nossa cidade. Que venham outros campeonatos para a Prefeitura dar a sua parcela de contribuição”, declarou o secretário municipal da Juventude e Esporte Aquiles Silveira.

A campeã Samara é filha de um dos principais lutadores sergipanos da modalidade, Yoakan Jocélis. “A paixão pelo karatê vem de berço, tanto que ela ganhou o primeiro kimono com apenas um aninho e hoje trilha um caminho parecido com o meu”, contou orgulhoso o pai de Samara.

O terceiro título nacional de Samara corresponde a categoria kumite, luta que envolve o duelo de dois atletas; porém a lutadora de Aracaju também faturou medalha de ouro no Kata, um tipo de luta imaginária dentro do karatê. “Fiquei muito feliz com as duas conquistas dentro de casa, dei o meu máximo na competição e acredito que deixei o meu mestre orgulhoso também”, disse a carateca ao se referir ao treinador que é próprio pai.

Samara Brito é uma carateca de destaque em Sergipe e possui outros títulos importantes, como o bicampeonato brasileiro interestilos, bicampeonato dos Jogos Escolares TV Sergipe, tricampeonato dos Jogos da Primavera e o vice-campeonato sul-americano na Argentina.

Texto e foto Sejesp