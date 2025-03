Caravana da Água chega a Porto da Folha e deve beneficiar 1.600 pessoas

O Governo de Sergipe, por meio da Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil (Supdec), distribui a partir desta quinta-feira, 6, água potável para 1.673 pessoas residentes em povoados de Porto da Folha, no Alto Sertão. A ação é uma continuidade da Operação Carro-Pipa (OCP) do programa estadual ‘Caravana da Água’, e ao todo, oito caminhões-pipa fazem parte da missão.

O abastecimento teve início no período da manhã, após abastecimento no manancial do povoado Niterói. A primeira localidade atendida foi a de Ranchinho. Residente no povoado, a dona de casa Aline Alves de Lima elogiou a iniciativa da gestão estadual. “Essa caravana é muito importante para nós aqui do sertão, que tanto precisamos desse benefício que é a água, e que vai servir para o nosso consumo”, afirmou.

Também moradora de Ranchinho, Maria Fátima de Araújo não escondeu a alegria com a chegada do caminhão-pipa em sua residência. “Essa ação é importante demais, pois muita gente tem feito o máximo para poder comprar uma carga d’água. Agora terei água para consumir e molhar minhas plantas. Todo mundo que mora aqui está satisfeito”, declarou.

De acordo com Robson Rabelo, integrante da Supdec, posteriormente a caravana atenderá aos municípios de Monte Alegre de Sergipe e Nossa Senhora da Glória. “Estamos acompanhando a distribuição, de forma a atender as necessidades e mitigar os impactos ocasionados pela seca”, frisou ele.

O programa

Medida emergencial adotada pelo Governo do Estado, a caravana tem investimentos mensais na ordem de R$ 1,5 milhão e levará água potável a cerca de 30 mil pessoas prejudicadas pela escassez hídrica, ocasionada pelo período de seca e estiagem.

Este contingente abrange pessoas dos municípios de Canindé de São Francisco, Carira, Gararu, Frei Paulo, Macambira, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória, Pedra Mole, Pinhão, Poço Redondo, Poço Verde, Porto da Folha e Tobias Barreto.

Foto: Ascom Sedurbi