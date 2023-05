1º dia da Caravana Viva Aracaju/Viva Sergipe percorre cidades da Bahia

A Caravana Viva Aracaju/Viva Sergipe, uma parceria entre a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE), o Governo de Sergipe e a Prefeitura de Aracaju, percorreu no primeiro dia de ação, as cidades baianas de Alagoinhas e Feira de Santana com visitas às agências de viagens e blitze nas principais avenidas dos municípios baianos.

O grupo, formado por diretores da ABIH-SE, hoteleiros e representantes das Secretarias do Turismo do Estado e de Aracaju, acompanhado do trio pé-de-serra 3 Moleques, distribuiu panfletos promocionais do destino Sergipe e dos festejos juninos do estado em ambas as cidades.

Ainda em Feira de Santana, mais de 40 agentes de viagens foram capacitados com informações sobre os principais pontos turísticos de Aracaju e de Sergipe. A secretária executiva da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), Daniela Mesquita, também hoteleira, revelou algumas novidades para os feirenses. “Além do vídeo novo que estamos estreando com vocês, mostrando as belezas de Aracaju, as belezas de Sergipe, a grande novidade é que esse ano nosso estado tem 30 dias de forró, começando no dia 1º de junho e indo até 1º de julho na orla mais bonita do Brasil, e de 12 a 29 de junho o Forró Caju nos Mercados”, anunciou Daniela.

A agente de viagem Mércia Pinto, que já conhece o estado, ficou surpresa com a parte cultural dos sergipanos. “Quero agradecer ao convite, foi maravilhoso estar aqui, agregou muitos valores de conhecimento para podermos vender o destino aos nossos clientes. Tivemos bastante informações que não conhecíamos. Eu já conheço Aracaju, a Rota do Cangaço, mas o patrimônio e a história dos palácios, de Laranjeiras, São Francisco… foram conhecimentos que eu tive hoje aqui. Agregou bastante pra gente vender melhor o atrativo que é maravilhoso”, revelou a agente.

A caravana continua hoje na capital Salvador, com ações no shopping, ruas da cidade e agências de turismo. A noite acontece mais um encontro de formação com agentes de viagem.

Por Ascom/ABIH-SE