Carna Geek é atração deste domingo, dia 23, no Shopping Jardins, em Aracaju

Evento tem acesso gratuito e acontece no dia 23 de fevereiro, a partir das 16h, no Shopping Jardins

O Shopping Jardins abre alas para a cultura pop e realiza o seu 1º Carna Geek, neste domingo, 23 de fevereiro. Apresentações de k-pop com os grupos BeaverS e Blackmoon, desfile de cosplay com distribuição de brindes da loja Piticas, shows com as bandas James Band (Fogo Corredor) e Bad Name e exposição de games retrôs integram a programação.

A festa acontece a partir das 16 horas no Estacionamento B e o acesso é gratuito. Basta chegar e curtir! Já as pessoas interessadas em participar do desfile de cosplay devem realizar inscrição gratuita, previamente, pelo Shopping Jardins App (Android e iOS).

Durante a folia, o público terá a oportunidade de jogar, gratuitamente, em um pebolim e quatro fliperamas com mais de oito mil jogos. Master System, Megadrive, Nintendinho, Super Nintendo são alguns dos videogames que estarão na exposição retrô.

Jardins Folia 2025

A programação carnavalesca do Shopping Jardins apresenta também o Carna Kids com Bolofofos. A diversão comandada pelos personagens Rick, Sophie, Bunny e Pow acontece neste sábado, 22 de fevereiro, a partir das 16 horas no Estacionamento B. O roteiro da diversão para crianças e adultos neste fim de semana conta ainda com pista de patinação no gelo na Praça de Eventos Ipê, parque inflável da Hello Kitty & Amigos no Estacionamento B e exposição Hello Kitty Parade em diferentes pontos do mall.

Carna Geek

O quê? Folia pré-carnavalesca com apresentações de k-pop, desfile de cosplay, shows com as bandas James Band (Fogo Corredor) e Bad Name e exposição de retrô games.

Quando? Domingo, 23 de fevereiro, a partir das 16h.

Onde? Estacionamento B, próximo à portaria de acesso a Lojas Americanas do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Acesso? Gratuito.

Foto: Arquivo Retrô Games | Divulgação – Lotti+Caldas Comunicação