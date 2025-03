CarnAmérica 2025 promete reunir grande público neste sábado, em Aracaju

Neste sábado, 8 de março, o bairro América, zona Oeste de Aracaju, será palco de uma grande ressaca carnavalesca, o CarnAmérica 2025. A festa, que começa às 15h, na Praça Franklin Roosevelt, promete reviver as energias e a animação típicas do carnaval, trazendo para a comunidade uma oportunidade de continuar a celebração mesmo após o fim oficial das festividades. Com entrada gratuita, o evento é aberto ao público e visa promover o encontro entre amigos e famílias, além de reforçar o espírito de confraternização no bairro.

A ressaca carnavalesca contará com uma programação variada, com destaque para apresentações de atrações como Zanny a Musa, Terra City e Dan Chicleteiro que manterão o clima de folia no circuito da festa. O vereador Rodrigo Fontes (PSB), conhecido por seu apoio à cultura local, aproveita a ocasião para estimular o fortalecimento das manifestações culturais e proporcionar uma experiência divertida para os moradores da região. “A festa será uma ótima oportunidade para quem deseja reviver as tradições do carnaval e ainda dar boas risadas com amigos e familiares”, destacou o apoiador da ressaca carnavalesca.

Além da música e da diversão, o evento também terá uma estrutura preparada para o conforto do público, com espaço aberto para a comercialização de comidas e bebidas para garantir comodidade aos foliões. “A ideia é criar um ambiente descontraído e acolhedor, onde todos possam se divertir de forma segura e prazerosa. A programação de atrações também promete agradar a todos os gostos, com ritmos variados e espaços para quem gosta de dançar ou apenas relaxar e curtir o ambiente”, disse Egnaldo Ribeiro, líder comunitário e realizador da festa.

O 1º CarnAmérica é uma excelente oportunidade para valorizar a cultura local e trazer os moradores do bairro e adjacências para um momento de diversão e reencontro. “Se você é daqueles que não quer perder o clima de carnaval, não deixe de comparecer a esse evento, que com certeza ficará marcado na memória de todos”, convidou o vereador Rodrigo Fontes.

Texto e foto Miza Tâmara