Confira o que abre e o que fecha em Sergipe durante o Carnaval 2025

O governo de Sergipe e a Prefeitura de Aracaju decretaram ponto facultativo em virtude do carnaval, no período que vai de segunda-feira (03) até a Quarta-feira de Cinzas (05) e por conta disso, houve alteração no funcionamento de órgãos públicos e alguns serviços.

Centro de Aracaju

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas, as lojas do Centro de Aracaju vão fechar na segunda-feira (03), e terça-feira (04), de Carnaval. Na quarta-feira de Cinzas (05), as lojas abrem normalmente.

Bancos

Seguindo o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), nas agências do Banese não haverá atendimento presencial nos dias 3 e 4. O atendimento será retomado na quarta-feira de Cinzas (05), a partir das 12h, com encerramento no horário normal de fechamento das agências.

Supermercados

Gbarbosa

As lojas GBarbosa vão abrir durante todos os dias de folia. Mas fique atento, pois alguns horários serão diferenciados.

As lojas Hiper Sul, Hiper Francisco Porto e Hiper Luzia, por exemplo, seguem o horário de funcionamento normal no sábado e na segunda-feira, já no domingo e terça-feira de carnaval, vão abrir das 07h às 19h. As lojas de bairro e no interior do estado também estarão abertas, sendo que em alguns dias em horário reduzido, das 07h às 13h.

As unidades do bairro São José e do Mercado não vão funcionar no domingo (02).

Shoppings

RioMar Aracaju e Shopping Jardins:

No sábado, 1º de março, as âncoras e megalojas abrem das 9h às 22h, praças de alimentação, lazer e demais lojas e quiosques, das 10h às 22h. No domingo, 2, as operações de alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h, grandes lojas das 13h às 21h, demais lojas e quiosques das 14h às 20h.

Na segunda e terça-feira de carnaval, 3 e 4, as praças de alimentação, operações de lazer e Lojas Americanas abrem das 12h às 21h. As demais lojas estarão fechadas. Os shoppings retornam o funcionamento normal na Quarta-feira de Cinzas, com as grandes lojas abrindo das 9h às 22h e operações de alimentação, lazer, lojas e quiosques funcionando das 10h às 22h.

Prêmio

O shopping Prêmio em Socorro, funciona normalmente até o domingo, 2. Já na segunda-feira, dia 3, e terça-feira, dia 4, há alterações no horário. O Cinesercla funciona das 13h30min às 21h. O GBarbosa das 08h às 20h. As Americanas: 09h às 20h. O McDonald’s, Burger King e Macarrones das 12h às 20h. Academia Selfit (Segunda: 8h às 18 e Terça: 8h às 14). Já na Quarta-Feira De Cinza, 05, o funcionamento será das 10h às 22h.

Mercados e feiras livres

Os Mercados Maria Virgínia Franco, Antônio Franco e Thales Ferraz, no Centro da cidade, funcionarão normalmente no final de semana do Carnaval e na segunda-feira (03), fechando apenas na terça-feira (04). Os locais de compras reabrem na Quarta-feira de Cinzas, a partir das 6h.

O Mercado Vereador Milton Santos, no conjunto Augusto Franco, assim com os demais setoriais da cidade, funcionarão sem nenhuma mudança tanto no sábado quanto no domingo. Já na segunda e terça-feira de Carnaval, os mercados estarão fechados ao público. A reabertura acontece na quarta-feira de Cinzas, nos horários habituais.

As feiras do sábado e domingo serão realizadas normalmente. Já a feira do Batistão, que acontece na terça-feira (04,) não será realizada na semana do Carnaval.

Saúde (Aracaju)

Funcionam normalmente as urgências dos hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva, 24 horas (incluindo atendimento aos casos de síndromes gripais), além da Maternidade Municipal Lourdes Nogueira (MMLN).

A urgência odontológica funcionará normalmente, 24 horas, no Centro de Especialidades Odontológicas, localizado na rua Carlos Pereira de Melo, 450, Bairro Farolândia.

Na Rede de Atenção Psicossocial (Reaps), o atendimento dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) segue de porta aberta, apenas com o acolhimento noturno dos usuários já em acompanhamento.

Estarão fechadas as Unidades de Saúde da Família, sede administrativa da SMS e Centro de Atendimento e Triagem à Síndromes Gripais retornando ao funcionamento normal no dia 6.

Ferreira Costa

A loja do Ferreira Costa em Aracaju funcionará no sábado, dia 1, das 08h às 18h. No domingo, dia 2, das 09h às 18h. Nos dias 03 e 04 estará fechada. Na quarta-feira de cinzas funcionará das 08h às 21h.

Ceasa

A Central de Abastecimento de Sergipe (Ceasa), em Aracaju, funcionará no sábado (1º), das 3h às 16h. No domingo (02), a unidade estará fechada. Na segunda-feira, 3, o funcionamento será das 3h às 17h. Na terça-feira (04), feriado de Carnaval, a Ceasa permanecerá fechada, retomando suas atividades normalmente na quarta-feira, das 3h às 17h.

Hemose

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) também terá o horário de funcionamento alterado durante o período de Carnaval, mas a liberação de todos os hemocomponentes para rede hospitalar estadual acontece normalmente.

Nesta sexta-feira, 28, o funcionamento terá horário normal, das 7h30 às 17h. No sábado, 1º, o hemocentro não terá expediente. Na segunda-feira, 3, o setor de coleta de doação de sangue terá atendimento das 7h às 11h. Já na terça-feira, 4, o Hemose estará fechado e o atendimento será retomado na quarta-feira, 5, das 13h às 17h.