CARNAVAL: CORPO DE BOMBEIROS ALERTA PARA O RESPEITO ÀS SINALIZAÇÕES EM PRAIAS E RIOS PARA EVITAR AFOGAMENTOS

Com a chegada do Carnaval, muitas pessoas buscam aproveitar o período em praias, rios, barragens e outros balneários do estado, o que acende o alerta para afogamentos, conforme evidencia o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE). Dentre as principais orientações, estão o respeito às sinalizações e bandeiras instaladas pelas equipes do CBMSE, que denotam o perigo e o risco de afogamento.

Conforme a coronel Maria Souza, subcomandante do CBMSE, as equipes da corporação estão reforçadas e atuando próximas às principais áreas de banho, objetivando evitar intercorrências e afogamentos durante o período carnavalesco em Sergipe. “Nós estamos atuando tanto nas áreas de praia, como nas áreas de rios e de barragens”, especificou a oficial.

A atuação do CBMSE é preventiva e integra o planejamento operacional para o Carnaval de 2025 em Sergipe. “Nosso objetivo é assegurar que o período carnavalesco transcorra com tranquilidade e sem acidentes, como os afogamentos. Para isso, estamos com um efetivo bem equipado e estruturado para atuarmos em eventuais ocorrências durante o Carnaval em nosso estado”, reforçou a coronel.

Orientações para evitar afogamentos

Embora as equipes do CBMSE estejam reforçadas, é preciso que as pessoas também contribuam para um carnaval seguro e estejam atentas às recomendações de segurança, justamente para evitar afogamentos no Carnaval. “Observe e respeite a sinalização, as placas e as bandeiras, que estão informando se é uma área segura para o banho”, orientou a coronel Maria Souza.

“Se for fazer o banho, recomendamos que o faça com uma margem de segurança, que é no máximo até a linha do umbigo. E não entre na água, não tente nadar caso tenha ingerido bebida alcoólica porque isso diminui a resistência e a capacidade de nado. Se precisar de auxílio, é preciso chamar realmente o guarda-vidas. Também orientamos a atenção voltada para as crianças”, complementou a diretora operacional do CBMSE.

Acionamento ao Corpo de Bombeiros

Em casos de situações que demandem a intervenção do Corpo de Bombeiros, as equipes mais próximas aos locais da ocorrência podem ser acionadas. A corporação também pode ser comunicada de ocorrências por meio do telefone 193 ou ainda pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), no telefone 190. Os operadores do Ciosp possuem contato direto com o CBMSE.

Texto e foto ascom SSP