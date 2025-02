Carnaval do Carro Quebrado acontece neste sábado e domingo

Neste sábado (15) e domingo (16) acontece em Aracaju, a 18ª edição do Carnaval Cultural do Carro Quebrado, um dos eventos mais tradicionais do pré-carnaval sergipano.

A entrada é gratuita, e a diversão é garantida!

Este ano, a programação contará com orquestras de frevo, um mega arrastão, com trio elétrico e shows no palco principal, garantindo que ninguém fique parado!

Confira a Programação Oficial

Sábado, 15 de fevereiro – A partir das 18 hiras

Orquestra Topázio – Abertura da festa com muito frevo e tradição.

Orquestra Geração do Frevo – Mantendo o ritmo contagiante da folia.

Orquestra Balança Eu – Encerrando a noite com ainda mais animação.

Domingo, 16 de fevereiro – A partir das 09 horas

Mega Arrastão – Concentração no Largo do Carro Quebrado e saída pela Av.

Edézio Vieira de Melo, com o Trio OSPAL e a energia da Banda Valneijós

comandando o percurso.

12h30 – Banda Estação da Luz – Um show vibrante no palco principal, levando

o público a uma viagem musical.

14h30 – Banda Big Banda – Encerrando o evento em grande estilo, garantindo

que ninguém fique parado.

Local do evento: Avenida Edézio Vieira de Melo com a Zaqueu Brandão.