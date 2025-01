Carnaval do Carro Quebrado em Aracaju será dias 15 e 16 fevereiro

O tradicional Carnaval Cultural do Carro Quebrado realiza este ano a sua 18ª edição e vai acontecer dias 15 e 16 de fevereiro. A festa será realizada na Avenida Edézio Vieira de Melo com a Zaqueu Brandão, Bairro São José.

Este ano, a programação contará com Orquestras de Frevo, um mega arrastão, com trio elétrico e shows no palco principal, garantindo que ninguém fique parado.

No dia 15, a partir das 18 horas, acontece a apresentação com as Orquestras de Frevo Topázio e Geração do Frevo. Já no dia 16, a festa seria iniciada a partir das 9 horas, com concentração no Largo do Carro Quebrado.

O arrastão com o Trio Ospal e Banda Valneijós vai percorrer a Avenida Edézio Vieira de Melo, retornando para o Largo do Carro Quebrado, onde será realizado um show com a Banda Estação da Luz.

Foto: Assessoria de Imprensa