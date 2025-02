CARNAVAL: ENERGISA ORIENTA SOBRE COMO EVITAR ACIDENTES COM A REDE ELÉTRICA; FOLIÕES DEVEM FICAR ATENTOS

Os bloquinhos de carnaval já começaram em Sergipe, mas para aproveitar com segurança é importante seguir algumas orientações. Energisa reforça algumas dicas de segurança para quem vai aproveitar o feriadão em casa, nos bloquinhos ou em outras cidades.

Se você vai aproveitar a folia nos bloquinhos, spray de espumas e serpentinas devem ser usados com cuidados e distantes da rede elétrica. “Não é recomendável jogar líquidos, spray de espumas ou qualquer material na rede elétrica, pois há riscos de choque elétrico. Esses itens podem provocar curto-circuito e a interrupção do fornecimento de energia, além de acidentes”, orienta o coordenador do Centro de Operações da Energisa, Fabiano Nascimento.

Outro ponto de atenção é em relação à altura no trio elétrico. É preciso respeitar a distância mínima de dois metros em relação à rede elétrica, pois pode provocar rompimento de cabos e choque elétrico. Quem estiver em cima do trio, também deve ficar atento em relação à rede elétrica.

Já para quem vai aproveitar o feriadão em casa, também precisa ficar atento para evitar acidentes com energia elétrica. É preciso muita atenção ao utilizar equipamentos eletrônicos em áreas próximas às piscinas e não manusear aparelhos elétricos, ligados a tomadas, enquanto estiver molhado. O uso do “T”, pode causar sobrecarga na instalação e levar à curto-circuito ou até incêndio. Por isso, deve ser substituído pelo filtro de linha. Quem vai viajar, deve retirar os equipamentos eletrônicos da tomada.

Cuidados no trajeto

Ainda segundo Fabiano, os cuidados também precisam ser redobrados para quem vai pegar estrada ou vai aproveitar a folia fora de casa. “Nesse período de carnaval, os cuidados precisam ser redobrados mais ainda para quem vai usar o veículo. Bebida e direção combinam. Os motoristas devem ficar atentos ao trajeto para evitar acidentes”, reforça.

Em casos de colisões em postes, a orientação é que, sempre que possível, o condutor permaneça no veículo e acione imediatamente a Energisa, pois podem ter cabos sobre o veículo ou próximos, podendo ocasionar choque elétrico. O Samu e o Corpo de Bombeiros também devem ser acionados. Quem for prestar socorro, também deve ficar afastado.

Em casos de acidentes envolvendo a rede elétrica, informe imediatamente à Energisa por meio dos canais de atendimento Call center 0800 079 0196 e ao Corpo de Bombeiros pelo 193.

Texto Adriana Freitas