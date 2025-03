Carol Asencio e Nay Dantas promovem 2ª edição do “Mulheres Viajam” no Rio de Janeiro

Após o sucesso da edição de estreia, a agente de viagens Carol Asencio, franqueada da BeFly Travel em Aracaju, e a digital influencer Nay Dantas, que soma mais de 180 mil seguidores no Instagram, promoveram, no último final de semana, a segunda edição do grupo “Mulheres Viajam”, um projeto que reúne sergipanas de todas as idades para uma viagem de quatro dias em um destino pré-escolhido. Na ocasião, a destinação selecionada foi o Rio de Janeiro (RJ).

De acordo com Carol, o objetivo do grupo é proporcionar uma experiência única para todas as participantes, promovendo um momento de integração e criando um laço de amizade e conexão entre mulheres fortes e independentes. “É um projeto muito bonito e nos traz uma imensa satisfação. Nossos momentos de passeios, conversas e trocas de experiências são sempre muito memoráveis e com certeza de grande proveito para todas, sem dúvidas”, afirma. “Foi mais uma edição maravilhosa e já estamos ansiosas para a próxima”, adiciona.

Segundo a agente, um novo grupo com destino para São Paulo (que foi o destino da edição anterior) deve acontecer no segundo semestre de 2025. Para mais informações sobre esse e outros serviços, busque por @beflytravel.aracaju no Instagram e entre em contato com a central de atendimento on-line ou visite uma das lojas físicas, na 13 de Julho, Pátio Jardins ou Decós.

Texto e foto Martins Assessoria Digital e Marketing