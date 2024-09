Uma carreta pegou fogo nesta quarta-feira (11) em frente ao presídio de Areia Branca e está causando lentidão no trânsito da BR-235.

As informações são de que a cabine do veículo foi completamente tomada pelo fogo. As chamas foram apagadas pelo Corpo de Bombeiros. Não houve vítimas. Não se sabe o que provocou o fogo.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e controlou o trânsito no local.

Foto redes sociais