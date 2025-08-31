Carreta que transportava estruturas metálicas tomba na BR-101

Uma carreta tombou na tarde deste sábado (30) na BR-101, em Estância, provocando bloqueio no trânsito nos dois sentidos.
De acordo com a PRF, o veículo estava carregado de estruturas metálicas e houve vazamento de óleo do tanque de combustível. O motorista sofreu apenas ferimentos leves no braço e foi atendido pelas equipes da PRF e do Corpo de Bombeiros.
Houve congestionamento de aproximadamente 5 km no sentido Estância e 4 km no sentido Aracaju.
A pista foi liberada por volta das16h em um dos sentidos.
Foto PRF