Carreta que transportava estruturas metálicas tomba na BR-101

Uma carreta tombou na tarde deste sábado (30) na BR-101, em Estância, provocando bloqueio no trânsito nos dois sentidos.

De acordo com a PRF, o veículo estava carregado de estruturas metálicas e houve vazamento de óleo do tanque de combustível. O motorista sofreu apenas ferimentos leves no braço e foi atendido pelas equipes da PRF e do Corpo de Bombeiros.

Houve congestionamento de aproximadamente 5 km no sentido Estância e 4 km no sentido Aracaju.

A pista foi liberada por volta das16h em um dos sentidos.

Foto PRF