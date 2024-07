Carro bate em árvore, pega fogo e deixa três pessoas feridas na Avenida Ivo do Prado, em Aracaju

Um acidente registrado na noite deste domingo (28) em frente à Ponte do Imperador, deixou três pessoas feridas após o carro em que estavam bater contra uma árvore no canteiro central e pegar fogo, na Avenida Ivo do Prado.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar atenderam a ocorrência e segundo os agentes, o veículo ficou destruído.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro às vítimas que foram e levadas a hospitais.

A policia informou também que condutor precisou de atendimento médico e por conta disso não foi possível realizar o teste do etilômetro.

Foto CBM