Uma colisão envolvendo dois carros de passeio terminou com um que acabou caindo dentro de um canal, no início da noite desta segunda-feira (10), no canal na Avenida Franklin Roosevelt, no bairro São José, em Aracaju.

O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) informou que as duas condutoras e passageiros dos veículos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros, mas recusaram atendimento médico.

Foram realizados testes do etilômetro, mas não foi encontrada a presença de álcool.

Foto redes sociais