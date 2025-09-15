Carro capota após colisão na ponte entre Aracaju e Barra dos Coqueiros

Uma colisão traseira envolvendo um veículo VW T-Cross e uma Ford Ranger foi registrada na Ponte Aracaju/Barrana noite deste sábado (13).

As informações passadas pelo Batalhão da Polícia Rodoviária (BPRV) são de que um carro capotou. Apesar do impacto, não houve vítimas.

O condutor do T-Cross deixou o local antes da chegada da polícia, enquanto o motorista da Ranger permaneceu, sem apresentar ferimentos.

O BPRv realizou o controle e orientação do tráfego até a retirada do carro capotado.

Foto BPRv