CARRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AMANHECE SEM OS QUATROS PNEUS NO MUNICÍPIO DE SALGADO

Um foto no mínimo estranho e curioso foi registrado no pacato município de Salgado na noite desta quarta-feira (24).

As primeiras informações são de que o carro oficial da Secretaria de Assistência Social de Salgado, amanheceu com todos os pneus do veiculo levados por supostos ladrões. O carro estava estacionado Avenida Josias Carvalho, em frente a cada do prefeito municipal.

Um morador da localidade disse que “o mais impressionante é que o carro estar em frente a casa do prefeito”.

O morador questionou ainda o motivo de uma viatura oficial não estar na garagem ou no pátio da secretaria.

Foto redes sociais