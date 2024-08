Carro de passeio colide em viatura da PM na SE-170 em Salgado

Um carro de passeio colidiu com a viatura da Policia Militar em Salgado na madrugada deste sábado (03), na rodovia SE-170, no município de Salgado.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que a viatura da PM seguia no sentido Salgado/Lagarto, quando o carro de passeio entrou na rodovia pela contramão e acabou colidindo com a guarnição da Polícia Militar.

Ainda segundo o BPRv, o condutor da viatura policial realizou o teste do bafômetro, mas o resultado deu negativo para a ingestão de álcool. Já o motorista do outro carro envolvido no acidente foi autuado por se recusar a realizar o teste do fafômetro e por dirigir sem carteira de habilitação.

Foto BPRv