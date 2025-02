CARRO SAI DA PISTA, CAI EM RIBANCEIRA E DEIXA TRÊS PESSOAS FERIDAS ENTRE CAMPO DO BRITO E SÃO DOMINGOS

Três pessoas ficaram feridas na madrugada desta sexta-feira (07) após o carro em que elas estavam sair da pista de cair em uma ribanceira, na rodovia entre Campo do Brito e São Domingos.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que o veículo seguia no sentido São Domingos a Campo do Brito, quando o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e acabou caindo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros socorreu o motorista por apresentar estado de saúde mais grave.

As outras duas vitimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e em seguida levadas a hospitais.

Foto BPRv