Carta aberta ao governador Fábio Mitidieri, escreve coronel da policia militar

Por Coronel Rocha*

Governador Fábio, neste mesmo período do ano passado os policiais e bombeiros sergipanos já estavam há quase um mês com a lei de reajuste salarial aprovada na Assembleia Legislativa. Não foi o reajuste esperado, mas foi um início.

Inclusive também já estava aprovada a lei da periculosidade dos profissionais da segurança pública. Uma promessa de campanha cumprida, demonstrando respeito à estes profissionais, o que não ocorreu com seu antecessor, muito ao contrário.

Pois bem, os índices de violência de Sergipe foram referência para o Brasil em 2023, quando foi o Estado que mais reduziu o percentual (22,6%) de mortes violentas no país, comparado com o ano de 2022.

Sergipe também foi quem mais reduziu o número total de mortes em relação aos estados do Nordeste.

Essa redução se deve a vários fatores, mas indubitavelmente os maiores responsáveis por esta redução foram os profissionais da segurança pública, incluídos aí nossos policiais penais.

Também nossos valorosos guardas municipais, mas estes sob a responsabilidade dos respectivos prefeitos.

E seguimos em queda com os índices de violência em 2024.

Essa conquista reflete na qualidade de vida dos sergipanos, atraindo mais investimentos, turistas, enfim, mais crescimento para nosso estado.

Chegou o São João, momento de alegria para nosso povo, momento de muitos turistas nos visitarem, momento de gerar empregos e divisas.

Este ano com uma grande novidade, serão 60 dias de Forró ininterruptos na orla de Aracaju, a mais bonita orla do Brasil. Além, é claro, do Forró Caju e de todos os festejos juninos tradicionais das cidades do interior.

Isso representa uma demanda enorme nas atividades dos profissionais da saúde, da segurança etc.

Lembrando que os policiais trabalham em regime de escalas extras nestes eventos, uma vez que o policiamento ordinário das cidades não podem ser paralisados.

Diante de todo o exposto, só nos resta acreditar que a demora em apresentar aos servidores públicos, em especial os da segurança pública, os índices de reajuste salarial têm um motivo muito especial: o reconhecimento e a valorização dos profissionais que melhoraram a qualidade de vida de nosso povo.

Que este reconhecimento seja demonstrado através de um reajuste que reponha as percas salarias dos últimos anos.

Com a palavra o Governador.

Viva São João!

*Henrique Alves Rocha é coronel RR da policia Militar